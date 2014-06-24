Şişecam grevi 5. gününde: Bin 500 derecelik fırınların önünde asgari ücretle çalışıyoruz

5 bin 800 Şişe-Cam işçisinin greve gitmesiyle ilgili konuşan Trakya Cam Sanayi Mersin Fabrikası İşyeri Baş Temsilcisi İbrahim Bulut, “Bin 500 ila bin 600 derece fırınların önünde, 50 ila 60 derece sıcaklıklarda çalışıyoruz. Yaşanabilir bir ücret seviyesinde çalışmak için grevdeyiz” dedi.

Grev sırasında işverenin yasadışı girişimlerde bulunduğunu da söyleyen Bulut, “Üretilen camları, grev yapılan fabrikalardan sevk etmek istediler. Pazartesi günü, makineler greve rağmen çalıştırılmak istendi, ancak engel olduk” diye konuştu.

Türk-İş'e bağlı Cam, Çimento, Seramik ve Topak Sanayi İşçileri Sendikası (Kristal-İş) ile Şişecam arasında yürütülen 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşma sağlanamaması üzerine 5 bin 800 işçi 20 Haziran Cuma günü greve çıktı.

Ücret zammı, asgari ücret ile bin 200 TL ücret karşılığında çalışan 3 bin işçi için iyileştirme zammı, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin uygulanması ve rapor alan işçilerin maaşında yapılan kesintilerin sona erdirilmesi talebiyle başlatılan greve, Kristal-İş, Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş'nin Kırklareli, Mersin, Eskişehir fabrikaları, Anadolu Cam Sanayi A.Ş'nin Mersin fabrikası, Trakya Cam Sanayi A.Ş'nin Trakya Düz Cam, Trakya Otocam ve Mersin fabrikaları, Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş., Trakya Cam Yenişehir Sanayii A.Ş. ve Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’de çalışan işçiler katılıyor.

T24’e konuşan Trakya Cam Sanayi Mersin Fabrikası İşyeri Baş Temsilcisi İbrahim Bulut, “5 bin 800 işçimizin 3 bini asgari ücret ile bin 200 TL bandında maaş alıyor. Rapor alan arkadaşlarımızın ücretlerinde kesintiler yapılıyor. Kapatılan fabrikalarda çalışan arkadaşlarımızın diğer fabrikalarda istihdam edilmesini talep ediyoruz” dedi.

İşçi sağlığı ve işyeri güvenliğiyle ilgili yaşanan aksaklıklara da değinen Bulut, “Bin 500 ila bin 600 derece fırınların önünde, 50 ila 60 derece sıcaklıklarda çalışıyoruz. Yaşanabilir bir ücret seviyesinde çalışmak için grevdeyiz” diye konuştu.

‘İşveren yasadışı girişimlerde bulundu’

Grev sırasında işverenin yasadışı girişimlerde bulunduğunu da belirten İbrahim Bulut, “Üretilen camları, grev yapılan fabrikalardan sevk etmek istediler. Pazartesi günü, makineler greve rağmen çalıştırılmak istendi, ancak engel olduk” dedi.

Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın taraflarla görüşerek, uzlaşma sağlanmasını istediği, işveren ve sendika temsilcilerinin bugün bir araya gelerek toplu iş sözleşmesini yeniden ele alacakları öğrenildi.