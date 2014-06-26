Taksim'de Şişecam işçilerine destek eylemi

Sendikal Güç Birliği Platformu üyesi bir grup, İstiklal Caddesi girişinde toplandı. ‘Şişecam grevini destekliyoruz’ yazılı pankart açan gurup, ‘Şişecam işçiye hesap verecek’, ‘İşgal, grev, direniş’, ‘Kahrolsun ücretli kölelik düzeni’ şeklinde slogan attı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile Sendikal Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Türkel’in de desteklediği grup, Tepebaşı’ndaki Şişecam satış mağazası önüne kadar yürüdü.

Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, mağaza önünde yaptığı açıklamada, “Ocak ayından bu yana 24’üncü dönem toplu iş sözleşmemiz, 20 Haziran’a kadar devam etti. 16 görüşme yaptık. 16’ıncı görüşmeden sonra hem idari maddeler hem ekonomik maddelerimiz hem de sosyal maddelerin bir kısmında anlaşıldı, bir kısmında anlaşılamadı. Genel olarak ücret ve iyileştirme talebimiz var. 20 Haziran, sabah saat 09.00’da Türkiye genelinde Şişecam’a bağlı 10 fabrikamızda 5 bin 800 işçi adına grevimizi başlatmış bulunuyoruz. Bu grevin önce cam işçisine, sonra işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

'Grev yasal ve demokratik hakkımız'

Değişik kurumlardan kendilerini arayanlara seslenen Çetinbaş, şöyle devam etti: “Bizim tek muhatabımız Şişecam. Trakya bölgemizde İstanbul takviyeli özellikle 3 fabrikamız var. Buradan bugün mal çıkarmak için jandarma ve TOMA’larla müdahale etmeye çalışıyorlar. Demokratik kitle örgütleri ve işçi arkadaşlarımız 3 fabrika önünde oturup TOMA’lara karşı direniyor. Jandarma da bu konuda müdahale edeceğim diyor. Aynı konu Mersin’de işçilerle, polis arasında yaşanıyor.



Barış olmayan yerde, toplu görüşmeyi masada bitiremediğimiz sürece, iki taraf da zarar görür. Biz diyoruz ki 6 ay nasıl masada görüşüp, anlaşamadıysak grev de bizim yasal ve en demokratik hakkımız. Biz de bunu kullanmak için, yasal hakkımızı kullanıyoruz.” Eylem sırasında polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.