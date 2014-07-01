Grev hakları ertelenen Şişecam işçileri Ankara'daydı: Sendikayı da siz yönetin

Bakanlar Kurulu kararıyla grev haklarının ertelenmesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyerek protesto eden Kristal İş Sendika üyeleri, sendikanın anahtarını bakanlık yetkililerine teslim etti.

Mersin, Bursa ve Gebze’den öğle saatlerinde Ankara’ya gelen Şişecam işçileri, Milli Kütüphane önünde toplandı. ‘Grev haktır engellenemez’, ‘Grev hakkını sıfırlamakta da ustasınız’, ‘Otomobil camının, pencere camının milli güvenlikle ne ilgisi var?’ döviz ve pankartları açtı.

Kortej oluşturan sendika üyeleri, ‘Biz bir aileyiz bizi kimse yıkamaz’ sloganları eşliğinde bakanlığa yürüdü.

Eyleme bazı CHP'li vekiller de destek verdi.

Kristal İş Sendika Genel Başkanı Bilal Çetintaş, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için 5 bin 800 cam işçisiyle, 10 cam fabrikasında greve çıktıklarını hatırlattı.

Temel taleplerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğunu belirten Çetintaş, “Grevimiz 8. gününde AKP hükümeti tarafından, ‘genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu’ nitelikte görülerek, ertelendi. Çay bardağının, su bardağının, otomobil camının üretildiği fabrikalarda grevin, ‘Genel sağlığı ve mili güvenliği bozucu’ bulunmasının akılla, mantıkla, hukukla ve bilimle izahı mümkün değil.” dedi.

Hükümetin, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, anayasayı yok sayarak cam işçilerinin grev hakkına darbe vurduğunu söyledi.

Grev özgürlüklerinin ortadan kaldırıldığını kaydeden Çetintaş, yasaklama kararının, hükümetin işçi hakları karşısında ne kadar keyfi, hukuk tanımaz bir tutum içinde olduğunun açık bir kanıtı olduğunu savundu.

Açıklamanın ardından, “Madem sendikanın temel işlevi olan grevi yasaklıyorsunuz, buyurun sendikayı da siz yönetin’ yazılı çerçeveyle birlikte sendikanın anahtarını bakanlık yetkililerine teslim etti.

Bir süre burada slogan atan grup üyeleri, olaysız bir şekilde dağıldı.