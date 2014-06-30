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Şişecam işçileri Ankara'da grev yasağını protesto edecek

Şişecam işçilerinin yaptığı grevin 7. gününde Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanması yarın Ankara'da gerçekleştirilecek eylemle protesto edilecek

30 Haziran 2014 22:32

Şişecam’a ait 10 fabrikada 5 bin 800 işçinin başlattığı grev, 7. gününde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla yasaklanmıştı. Bakanlar Kurulu, “genel sağlığı bozduğu ve milli güvenliği tehdit ettiği” iddiasıyla grevi 60 gün “ertelediğini” duyurmuştu.

Sendika merkezinin aldığı karara göre, 27 Haziran günü işbaşı yapan cam işçileri, grev yasağı kararını Ankara’da yapacakları eylemle protesto edecekler.

Şişecam işçileri, 1 Temmuz Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklar. Tüm şubelerle birlikte saat 14.00’te Milli Kütüphane önünde toplanacaklarını duyuran cam işçileri, 14.30’da da bakanlık önünde açıklama yapacak.

 

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