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Mersin'deki Şişecam eylemine polisten müdahale

Kristal-İş Sendikası Mersin Şubesi önünde bir araya gelen işçiler, caddeyi araç trafiğine kapattı

27 Haziran 2014 20:14

Hikmet Durgun

Mersin’de Kristal-İş Sendikası, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'ne (ŞİŞECAM) bağlı işyerlerinde başlattığı grevin Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi üzerine, yürüyüş düzenledi. Polisin biber gazı sıktığı eylemde polis ile işçiler arasında arbede yaşandı.

Sabah saatlerinde Kristal-İş Sendikası Mersin Şubesi önünde bir araya gelen işçiler, caddeyi araç trafiğine kapattı.

İşçiler Burada sloganlar eşliğinde AKP Akdeniz İlçe Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Hastane Caddesi üzerinden sloganlar atarak yürüyüş yapan işçilerin önü, partiye 100 metre kala çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Barikat kuran polislerin üzerine giden işçiler, barikatı aşmaya çalıştı. Bu sırada arbede yaşanırken, işçiler polis barikatını aşarak parti binası önüne gelmeyi başardı. Arbedede esnasında sıkılan biber gazından çevredekiler etkilendi.

Gerginlik sonrası parti binası önünde açıklamalarda bulunan Kristal-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Ergev, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz buraya yakıp yıkmaya, yıkıp dökmeye gelmedik. Biz buraya tepkilerimizi, nefretimizi ve sesimizi duyurmaya geldik. Biz 8 gündür onurumuzla, şerefimizle, namusumuzla direndik. Emniyet güçleri ile karşı karşıya gelmedik. Hiçbir yere zarar vermedik. Kendi işyerimizde tek bir bardağı kırmadık, kırılmasına da müsaade etmedik. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Biz çocuklarımızın geleceğinin derdindeyiz" dedi.

Açıklamanın ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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