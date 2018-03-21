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Medya

"Aydın Doğan öyle bir noktaya geldi ki, medyadan çekilmese cezaevine girmesi söz konusuydu"

Ayşenur Arslan: Ahmet Hakan bile arada bir şaşıp gazetecilik yapıyordu

22 Mart 2018 20:30

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satışını değerlendiren gazeteci Ayşenur Arslan, satışın gerçekleşmemesi halinde Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın 28 Şubat davası kapsamında cezaevine girmesinin mümkün olduğunu iddia etti. Bünyesinde Hürriyet gazetesi ve Kanal D, CNN Türk gibi televizyon kanallarını barındıran medya grubunun ‘ucuza gittiğini’ savunan Arslan, “Bu, Aydın Doğan’ın cezaevinde mi öleyi yoksa bu paraya razı mı olayım çekip gideyim seçeneklerinin arasında olduğunu gösteriyor” dedi. 

Aydın Doğan’ın satışa ‘mecbur kaldığını’ kaydeden Arslan, “Öyle bir noktaya geldi ki, eğer gitmezse, satmazsa, medyadan çekilmezse 28 Şubat davasıyla cezaevine girmesi söz konusuydu. Bunu neredeyse açık açık 28 Şubat tarihinden bu yana 20 küsür gündür okuduk, dinledik” diye konuştu.

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