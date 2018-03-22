Demirören'e satılan Doğan Medya'nın başına, Mehmet Ali Yalçındağ mı gelecek?

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaşması, birçok iddiayı da beraberinde getirdi. 1.1 milyar dolarlık satışın ardından Doğan Medya Grubu'nun başına, Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın getirileceği iddia edildi.

Mehmet Ali Yalçındağ'ın kamuoyuna yansıyan bazı maillerinde, iktidar temsilcileriyle birlikte Hürriyet’teki Sedat Ergin yönetimini değiştirmeye, muhalif olmayan isimlerden yeni bir yönetim kurmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu e - postalarla ilgili olarak "Benim bilgisayarım maalesef bir şekilde hacklenmiş. Benim günlük bütün raporlarım, rapor dediğim günlük, ben 22 senedir günlük tutuyorum. Hepsi maalesef çalınmış, ele geçirilmiş” diyen Yalçındağ, daha sonra Doğan Medya Grubu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Yalçındağ, 30 Eylül 2016'da yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeye de yer vermişti:

"Bu sene başından beri, özveri ve itinayla sürdürdüğüm bu zor görevi, şahsıma yönelik bu saldırıların Doğan grubunun itibarına hiçbir şekilde zarar vermemesi maksadı ile bugün itibariyle bırakma kararı aldım. Görevimi bırakmam, ne kendi doğrularımı savunmaktan beni alıkoyacak ne de mensubu olmaktan onur duyduğum Doğan Grubu medyasını ilkelere bağlı yayın politikasından caydırabilecektir. Bu süreçte, her daim olduğu gibi yanımda olan ve beni destekleyen Onursal Başkanımız Sn. Aydın Doğan’a ve Doğan Yayın Grubu’nda birlikte çalıştığım, bana destek olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim"