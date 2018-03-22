"Doğan Holding'in Demirören'e satılması basın özgürlüğünün komaya girdiğini gösterir"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Doğan Holding'in iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Grubu’na satılmasıyla uzun zamandır yoğun bakımda olan basın özgürlüğünün komaya girdiğini söyledi. Tek adam rejimi için medya ayağının en önemli işlevi üstlendiğinin altını çizen İrgil, “Değişen seçim yasası ve gece yarısı apar topar geçirilen ittifak yasası, internete RTÜK denetimi derken bu satışla 2019 seçimleri için hazırlıklar kapsamında medya ayağı da tamamlanmış oldu” dedi.

Birgün'de yer alan habere göre bugün ülkenin rejim değişikliği tehlikesiyle karşı karşıya olması ve taraflarına bakıldığında söz konusu satışın tamamen siyasi olması nedeniyle daha da önem kazandığını belirten İrgil, şöyle konuştu:

“Bu satış, basın özgürlüğünün yani vatandaşın haber alma özgürlüğünün satışıdır. Bu nedenle demokrasi için bundan sonrası, geride kalmış bir avuç muhalif basın organının mücadelesi değil, bu ülkede haber alma özgürlüğü engellenen tüm vatandaşların mücadelesidir."

"En azından bir gazete"

İktidar partisi tarafından üç yıl önce hız alan muhalif medyaya karşı açılan savaşta tutuklamalar ve davaların ardından bu satışla artık son derece kritik bir sürece girildiğini belirten İrgil, 2018 sonuna kadar hiçbir muhalif yayının kalmayacağından endişe duyduğunu ifade etti. “Bu süreçte gazetelerin dağıtımı da engellenmeye çalışılacaktır” diyen İrgil, şunları kaydetti:

“Muhalif mücadelede fiziken yer almaktan çekinen her vatandaşımızın bugünden itibaren en azından muhalif gazetelerden birini satın alması 2019 seçimlerine doğru önemli bir işlev sağlayacaktır. Muhalif basının ayakta kalması bundan sonra vatandaşın görevi ve sorumluluğudur. Vatandaşlarımıza çağrımdır; muhalif basını destekleyin 2019 kabusumuz olmasın! Çocuklarının geleceğinden endişe ettiğini söyleyenlerden iş bulmaktan umudunu yitirenlere, devlet desteğinden yoksun çiftçi ve hayvan üreticisiyle küçüğünden büyüğüne sanayicilere, atanamayan sağlıkçılardan öğretmenlere, parası olmadığı için hastalığı tedavi edilmeyenlerden hayati olan ilaçlarını alamayanlara, düşük maaşa layık görülen emeklilerden istemedikleri okulda okumak zorunda bırakılan öğrencilere, işsiz üniversitelilerden iftirayla işinden olan kamu çalışanlarına ve tüm kandırılanlara herkesin yapabileceği en iyi mücadele en azından bir muhalif gazeteyi almaktır. Bu ülkenin demokratik, özgür ve bağımsız yaşamı için bireysel olarak herkesin katkı koyması gerekmektedir.”