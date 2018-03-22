Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e devrinde ilk hisse satış bildirimi Zafer Mutlu'dan

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Mutlu, Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satılması sonrası Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) hisse satışı bildirimi yapan ilk isim oldu.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaşmıştı.

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu, 1.1 milyar dolar karşılığında Demirören Grubu'na satılmıştı.

KAP'a bildirilen işleme göre Mutlu, 3.85 – 4 TL fiyat aralığından 560 bin hisse satışı gerçekleştirdi. Toplam hisse değeri ise 2.2 milyon lira oldu.