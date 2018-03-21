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"Aydın Doğan, genel yayın yönetmenlerini arayarak 'Artık dayanacak gücüm kalmadı' dedi"

İzzet Çapa: Hürriyet Dünyası'nın barında izdiham yaşanıyor, kimse eve gitmedi; durum değerlendirmesi yapılıyor

21 Mart 2018 23:17

Hürriyet gazetesi eski çalışanı magazinci İzzet Çapa, Doğan Medya Grubu’nun satılacağı haberinin T24 tarafından duyurulmasının ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın öğle saatlerinde genel yayın yönetmenlerini arayarak “Artık dayanacak gücüm kalmadı ve satış gerçekleşti” dediğini iddia etti. Aydın Doğan’ın satış haberini verirken ‘son derece’ üzgün olduğunu aktaran Çapa, Doğan Medya Grubu çalışanları arasında “Yarın ne olacak, tazminatlar nasıl ödenecek telaşı" yaşandığını kaydetti. 

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili birçok yorumda bulunan Çapa, "Aydın Doğan, öğle saatlerinde genel yayın yönetmenlerini arayarak 'artık dayanacak gücüm kalmadı ve satış gerçekleşti' dediğinde son derece üzgünmüş… Çalışan tüm basın emekçilerine Allah kolaylık versin. Çünkü tüm Doğan Holding binalarında büyük bir panik yaşanmaktaymış. Herkeste “yarın ne olacak, tazminatlar nasıl ödenecek?” telaşı had safhada. Aydın Doğan’a yakışan geride bıraktığı herkesin tazminatını ödemektir” dedi.

"Doğan Grubu ilk defa satılmıyor... Onların grubu içerden satan çok adamı vardı” yorumunu da yapan Çapa, "Hürriyet binasının içindeki Hürriyet Dünyası’nın barında izdiham yaşanıyor. Kimse eve gitmedi. Durum değerlendirilmesi yapılıyor” dedi. 

Bir dönem Hürriyet gazetesinde çalışan İzzet Çapa, adının bir kurşunlanma olayına ‘azmettirici’ olarak anılmasının ardından “o günlerde kendisinin arkasında durmadığını” savunarak Hürriyet gazetesinden ayrılmıştı. Hürriyet gazetesinden Super Haber isimli siteye transfer olan Çapa, eski çalışma arkadaşlarıyla ilgili birçok suçlamada bulunmuştu.

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