Satış haberlerinin ardından Doğan Grubu hisseleri yükselişe geçti

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya’nın satılacağının T24 tarafından duyurulmasının ardından grubun bünyesindeki çeşitli şirketlerin hisse değeri dik bir yükselişe geçti.

Saat 14.45’te 2.89’dan işlem gören Doğan Gazetecilik (#DGZTE) hisseleri, 15:05 itibariyle 3.10’a kadar yükseldi. Doğan Holding’in (#DOHOL) hisseleri de saat 14:45’te 0.79’dan işlem görüyordu. Satış haberlerinin duyulmasıyla birlikte hisseler, 0.85'e kadar yükseldi.

14:45’te 1.12 seviyesinden işlem gören Hürriyet Gazetesi (#HURGZ) hisseleri de 15:25 sıralarında 1.23’ten düzeyine kadar yükseldi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştığı öğrenilmişti.

T24'ün aldığı bilgilere göre; bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.