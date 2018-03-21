Doğan Medya Grubu satıldı!

T24 Özel

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.

T24'ün aldığı bilgilere göre, grubun toplam 1.2 milyar dolara satışında anlaşmaya varıldı. D&R zincirinin satış kapsamı dışında tutulduğu öğrenildi. Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.

1979'da Karacan ailesinden aldığı Milliyet'le basın sektörüne giren, 1994'te Simavi ailesinden Hürriyet grubunu satın alarak Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi olan Aydın Doğan, yaklaşık 40 yıldır kesintisiz olarak medya sektöründeydi. Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AKP'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelmesinin ardından iş hayatında en sıkıntılı dönemini yaşadı.

Erdoğan'ın defalarca ağır ifadelerle hedef aldığı, son olarak önceki hafta, hapse girmesine neden olan hakkındaki siyaset yasağını 24 Eylül 1998'de "Muhtar bile olamaz" başlığıyla duyuran Hürriyet'i işaret ederek "28 Şubat davasında yargılanmalılar" mesajı verdiği Doğan Grubu, Nisan 2011'de Milliyet ve Vatan'ı, internet siteleri dâhil bütün haklarıyla toplam 74 milyon dolara Demirören-Karacan ortaklığına satmıştı. Demirören Grubu, daha sonra Milliyet ve Vatan'ın tek başına sahibi olmuş, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu medya grubunun başına kimi getireceğini kendisine sorduğunu gazetecilere açıklamıştı.

Erdoğan Demirören, "İmralı Zabıtları" haberine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "patron" diye hitap ettiği telefon konuşmasında ağlamasıyla da gündeme gelmişti.

Doğan Medya Grubu'nun bünyesinde hangi kuruluşlar vardı?

Doğan Holding'in sitesinde yapılan yayına göre, Doğan Medya Grubu bünyesinde yer alan kuruluşlar şunlar:

Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP) ile Doğan Burda Dergi çatısı altında okurlarıyla buluşan Atlas, Auto Show, Blue Jean, Burda, Capital, Ceo Life, Chip, Diabetic Living, Ekonomist, Elele, Elle, Elle Decoration, Evim, Formsante, Güncel Hukuk, Hello, HeyGirl, İstanbul Life, Level, Lezzet, Maison Française, Popular Science, Start Up, Yacht Türkiye.