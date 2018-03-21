Doğan Medya'nın satışı sosyal medyada: Havuz artık göl oldu!

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor.

Doğan Medya Grubu'nun satışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bu konudaki bazı yorumları şöyle: