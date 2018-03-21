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"Demirören, Doğan Grubu'nu satın aldı ve iktidarı 'Türkiye'nin tek büyük medya patronu' olarak tescilledi"

Hürriyet, Posta ve CNN Türk de Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunuyordu

21 Mart 2018 18:48

Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satılmasıyla ilgili olarak "Demirören, siyasi vekaletname kullanarak Doğan Grubu’nun tamamını satın aldı ve temsil ettiği iktidarı 'Türkiye’nin tek büyük medya patronu' olarak tescilledi" yorumunda bulundu. 

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. 

T24'ün aldığı bilgilere göre; bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor. 

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşlar şöyleydi:

Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

Satışa ilişkin olarak resmi açıklamanın, bugün (21 Mart 2018) saat 18:00'de yapılacağı ifade edildi. 

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