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Yaşam

Atalay Filiz'in kayıp sevgilisinden 5 yıl sonra ilk sinyal

Olga Seregina'nın vk.com’daki internet sayfası, beş yıl sonra ilk kez online oldu

22 Haziran 2016 10:55

Seri katil zanlısı Atalay Filiz’in Paris’te kaybolan sevgilisi Olga Seregina’nın Rus Facebook’u olarak bilinen vk.com’daki internet sayfası, beş yıl sonra ilk kez online oldu.

Ankara'da 2013'te arkadaşı Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı, İstanbul'da ise 27 Mayıs'ta öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldüren Atalay Filiz, İzmir'de yakalanmıştı. Filiz'in tutuklanmasının ardından 2011'den beri kayıp olan ve Filiz'in öldürdüğü tahmin edilen sevgilisi Seregina ile ilgili Türk ve Fransız polisi yeniden çalışma başlattı.

 

Üç gün önce online oldu

 

Soruşturma sürerken kayıp Seregina ile ilgili ilk sinyal Rus Facebook'u olarak bilinen vk.com'daki internet sayfasından geldi. Sabah'tan Mesut Altan'ın haberine göre, Filiz'in yakalandığı 13 Haziran'dan bu yana Seregina'nın vk.com'daki internet sayfasına son giriş yaptığı tarih 12 Aralık 2011 olarak görünüyordu. Ancak son üç günde Seregina'nın sayfasına 3 kez giriş yapıldı. Seregina, 5 yıl aradan sonra ilk kez 19 Haziran'da Türkiye saati ile 06.14'te online oldu. Sayfaya ikinci giriş önceki akşam saat 22.22'de, son giriş ise dün sabah 04.01'de gerçekleşti. Seregina'nın fotoğraflarının ve paylaşımlarının yer aldığı sayfada herhangi bir değişiklik olmadığı gözlenirken, sayfaya Seregina'nın mı yoksa şifresini ele geçiren başka birinin mi giriş yaptığı ise merak konusu. Sayfaya Seregina'nın kendisinin girmiş olabileceği ihtimali, ailesi ve arkadaşlarını yeniden umutlandırırken, polisin soruşturması ise sürüyor.

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