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Atalay Filiz'in yakalatanlara ödülleri verildi

3 kişinin katil zanlısı Filiz için ilk ihbarı yapana 2 bin, ikinci ihbarı yapana 4 bin lira ödül verildi

20 Haziran 2016 21:01

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 kişinin katil zanlısı Atalay Filiz'i yakalayan İlçe Emniyet Müdürü, Komiser ve 6 polis memuru ve polise ihbarda bulunan 2 vatandaş, İzmir Valiliğince ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce ödüllendirildi. İlk ihbarı yapan Taha Gürses’e 2 bin lira, ikinci ihbarı yapan Mustafa Alsu’ya 4 bin lira, Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş’a ve Komiser Özay Kocabıyık’a takdirname verirken 6 polis memuruna da takdirname ve biner liralık ödül verildi. 

İzmir Valiliği ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Atalay Filiz'i ihbar eden Taha Gürses, Mustafa Alsu ile yakalayan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş, Komiser Özay Kocabıyık, Polis Memurları; Güray Oruç, Gökhan Şahin, Ceyhan Yıldırım, Kenan Çakı, Hakan Küçükkavaklı ve Serkan Güngör, İzmir Valiliği'nde düzenlenen törenle ödüllendirdi.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Asayiş Şube Müdürü Cevdet Yumuşak, Menderes Kaymakamı Mutafa Ufuk Hasçakal katıldı. Vali Ayyıldız ve Emniyet Müdürü Uzunkaya; Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş’a ve Komiser Özay Kocabıyık’a takdirname verirken polis memurlarına takdirname ve biner liralık ödül verdi.

İlk ihbarı yapan Taha Gürses’e 2 bin lira ikinci ihbarı yapan Mustafa Alsu’ya 4 bin lira verildi. Alsu’ya daha fazla verilmesinin nedeni olarak, Atalay Filiz’i minibüsten inip, başka bir minibüse binene kadar takip edip, 155 Polis İmdat Hattı’na 2 defa bilgilendirmesi gerekçe gösterildi. Öte yandan, daha önce kamuoyunda ihbarcı olarak çıkan minibüs şoförlerinin, 155 Polis İmdat Hattı’na ihbarda bulunmadıkları resmi kayıtlara göre Taha Gürses ve Mustafa Alsu’nun ihbarda bulundukları belirtildi.

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