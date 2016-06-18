"Atalay Filiz şizofren, o cinayetleri kıskançlık yüzünden işlemiş olabilir"

Seri katil zanlısı Atalay Filiz, Göktuğ Demirarslan ve Rus sevgilisi Elena Radchikova cinayetini “Gizli mesaj geldi, casusluk yaptıkları için öldürdüm” diye itiraf etti. Ancak iddianamede tanık olarak yer alan Göktuğ Demirarslan’ın bir arkadaşı, “Atalay Filiz’in kız arkadaşı Olga’nın kaybolmasından sonra Demirarslan’ın sevgilisi Elena’ya ilgi duymaya başladığını, bu yüzden Filiz ile Demirarslan’ın arasının bozulduğunu” anlattı. Tanık, Demirarslan’ın kendisine “Atalay şizofren. Elena’yla arkadaşlığımızı kıskanıyor” dediğini de söyledi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Filiz, İstanbul Emniyeti’ndeki sorgusunda çifti, sevgilisi Olga Seregina’nın kayboluşundan kendisini sorumlu tuttukları için öldürdüğünü söyledi.

Cinayetlere ilişkin Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Filiz’in iki sevgiliyi kıskançlık nedeniyle öldürdüğü belirtildi. İddianameye göre Filiz, ilgi duyduğu Elena’yı Demirarslan’dan ayırmaya çalıştı, başarılı olamayınca çifti pusu kurarak öldürdü.

"Casusluk yaptıkları için öldürdüm"

Filiz, Ankara’daki 2 cinayetle ilgili olarak önceki gün Ankara Sincan 1. Ağır CezaMahkemesi’ne ifade verdi. Filiz ifadesinde, çiftin Rusya için casusluk yaptıkları yönünde gizli mesaj geldiğini belirterek, bu nedenle öldürdüğünü kabul etti.

"Atalay Elena'ya ilgi duymaya başladı "

Ancak iddianamede tanık olarak yer alan Göktuğ Demirarslan’ın bir arkadaşı, “Atalay Filiz’in kız arkadaşı Olga’nın kaybolmasından sonra Demirarslan’ın sevgilisi Elena’ya ilgi duymaya başladığını, bu yüzden Filiz ile Demirarslan’ın arasının bozulduğunu” söyledi.

Tanık, Demirarslan’ın kendisine “Atalay şizofren. Elena’yla arkadaşlığımızı kıskanıyor” dediğini de aktardı. Otopsi raporunda, Filiz’in Demirarslan ve Elena’nın kafasına defalarca ateş ettiği kaydedildi.