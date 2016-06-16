Atalay Filiz'in avukatı: Çok zeki biri, yalanlarıyla insanları kandırmayı başarabiliyor

3 kişinin katil zanlısı olarak 17 gün sonra İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan Atalay Filiz'in İstanbul'daki polis sorgulanmasında avukatlığını yapan Vildan Yirmibeşoğlu, "Gözlemlediğim kadarıyla çok zeki biri. Yalanlarıyla insanları kandırmayı başarabiliyor" dedi. Filiz'in bugün saat 14:00'te SEGBİS aracılığıyla hakime işlediği cinayetler hakkında ifade verecek.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, İzmir'de yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen ve öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetiyle ilgili sorgulandıktan sonra cezaevine konulan Atalay Filiz, Ankara'da işlediği çifte cinayetlerle ilgili de sorgulanacak.

Hakkında açılan dava kapsamında dün ifadesi alınmak istenen Filiz için Ankara Barosu'ndan bir avukat görevlendirildi. Ancak Atalay Filiz, baronun görevlendirdiği avukatı kabul etmedi ve İstanbul'daki ilk sorgusunda bulunan Avukat Vildan Yirmibeşoğlu'nu istedi. Filiz ifade vermeyince sorgunun biran evvel bitmesi için devreye sorgu hakimi ve cezaevi yetkilileri girdi.

Avukat Vildan Yirmibeşoğlu'na ulaşıldı. Atalay Filiz'in isteği kendisine aktarıldı. Avukat Yirmibeşoğlu, kendisinin görevinin bittiğini belirtti. Yetkililer zanlının ifadesinin alınabilmesi için Yirmibeşoğlu'dan sorgusunda bulunmasını tekrar istedi. Vildan Yirmibeşoğlu, Ankara cinayetlerinin sorgusunun tamamlanması için Atalay Filiz'in sorgusunda bulunmayı kabul etti.

Yirmibeşoğlu'nun talebi kabul etmesi üzerine bugün saat 14:00'te SEGBİS aracılığıyla Atalay Filiz'in ifadesinin alınmasına karar verildi. Atalay Filiz'in ailesinin kendisini aradığını ve kısa bir görüşme yaptığını belirten Vildan Yirmibeşoğlu, "Atalay Filiz'in avukatlığını yapmam konusunda bir karar vermedim. 36 saattir uyumadım. İstanbul'daki sorgusunda gözlemlediğim kadarıyla çok zeki biri. Ancak yalanlarıyla insanları kandırmayı başarabiliyor. 11 yaşından beri gizli emirler aldığını söylüyor. Çok ilginç bir vaka" dedi.