Seri katil zanlısı Atalay Filiz: Ruh sağlığım yerinde, raporum da var

3 kişinin katil zanlısı olarak 17 gün sonra İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan Atalay Filiz Ankara'da işlediği iki cinayetten mahkemeye verdiği ifadede "Ben 11 yaşından beri gazeteler aracılığıyla görevler alıyorum. O güne kadar zararsız şeyler yapmıştım. Silahı alırken fiziksel ve ruh sağlığı belgemin yerinde olduğuna dair rapor aldım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Filiz duruşmaya, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden video konferans yöntemiyle katıldı. Filiz, ifadesinde özetle şöyle dedi:

"Maktullerin Rusya için casusluk yaptıkları yönünde bilgi verildi ve mesajları bana geldiği için onları takip edip emin olmam ve gereğini yapmam söylendi.

Uzun zaman takip ettim. Olay gününden önce Göktuğ’a teklifte bulundum. Ortadan kaybolmasını, kendisine gerekli desteği sağlayacağımı, ölmüş gibi yapmasını istedim. Kabul etmedi.

Ben kesinlikle öldürmek istemedim, mecburdum ancak yapmak istemedim. Kendisine bu teklifi sundum, kabul etmedi. Güvenlik sebebiyle silah edindim.

Ben 11 yaşından beri gazeteler aracılığıyla görevler alıyorum. O güne kadar zararsız şeyler yapmıştım. Silahı alırken fiziksel ve ruhsal sağlık belgemin yerinde olduğuna dair rapor aldım.

Koskoca T.C. Devleti de benim zihin sağlığımın yerinde olduğunu söylediği için ben de sağlam olduğuma yüzde 100 emin oldum. “T.C. Devleti akıl hastasının eline silah vermez” diye düşündüm

Olay günü Göktuğ ve Elena bir yerden geldi. Ben de onların olduğu sokaktaydım.

Önceki teklifimi yineledim. Yine reddetmeleri ve küfretmelerinden dolayı çarem olmadığı için ateş ettim. Av tüfeğiyle her ikisine de birkaç kez ateş ettim.

“Eryaman’da kiraladığım dairem vardı. 2013 yılı nisan sonunda ben o evden ayrıldım. Arabamda yaşamaya başladım. Arabam 1987 model eski bir araçtı.

Kapıları kilitlenmiyordu. İstanbul’da Beyazıt’ta seyyar satıcılık yaptım. İkinci el bilgisayarım vardı, onu da sattım. Yeterli miktarda nakite ulaştım. Kütahya’ya gittim. Aracımı park ettiğim yere gittiğimde aracımı göremedim.

Kendi kendime, ‘Türk polisi bu kadar amatör değil aracımı bulsalar aracın başında bekler ve yakalardı’ dedim ama beni beklemiyorlardı. Beni görevlendiren güç, beni yine korumuştu.

Eski bir araçtı, çalıntı ihbarı yapmaya gerek duymadım. Tekrar İstanbul’a döndüm. Amacım bu olay nedeniyle kaçmaktı ve yeni görevler için hazır olmaktı.

Filiz’in akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp’tan rapor istenmesine ve tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Ağustos’a erteledi.