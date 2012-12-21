Assange: 2013'te Wikileaks bir milyon dosya daha yayınlayacak

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde 6 aydır bulunan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, "2013 yılında dünyadaki her ülkeyi ilgilendirecek bir milyon dosya yayınlayacaklarını" söyledi.

Avustralya vatandaşı Julian Assange, siyasi iltica talebinin kabul edildiği Ekvador'un Londra Büyükelçiliği binasının balkonunda konuştu. Londra'nın lüks semtlerinden Knightsbridge'de bulunan Ekvador Büyükelçiliği binasının birinci katındaki balkonun Assange'ın konuşması dolayısıyla, yılbaşı süsleriyle ve ışıklarıyla süslendiği görüldü.

Çok sayıda kişi, ellerinde mumlar ve "Assange'a özgürlük" yazılı pankartlarla Büyükelçilik binasının önünde toplandı. Assange'ın balkona çıkmasıyla destekçileri tezahüratta bulundu ve alkışladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı büyükelçiliğin önünde ayrıca, çok sayıda ülkeden gazeteci de hazır bulundu.

Julian Assange yaklaşık 15 dakika süren konuşmasına "İyi akşamlar Londra" diyerek başladı ve kimsenin kendisini korkutamadığını ve korkutamayacağını ifade etti.

2013 yılında, Wikileaks'in bir milyon dosya daha yayınlamaya hazırlandığını kaydeden Assange, "bu dosyaların yayınlanmasından dünyadaki her ülkenin etkileneceğini" söyledi.

Konuşmasında ABD'yi de eleştiren Assange, Pentagon'un Wikileaks'in çalışmalarını "devam eden suç" olarak tanımladığına dikkati çekti. Assange, "Durum buyken ve hükümetim gazeteciliği ve Wikileaks'in bastıklarını savunmazken, burada kalmalıyım. Ancak standart prosedürleri uygulamak isteyen ve güvenli geçişim konusunda garanti veren herkese kapı açık, kapı her zaman açıktı" diye konuştu.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü için "Tahrir'den Londra'ya kadar" herkesi mücadele etmeye çağıran Julian Assange, "Benim özgürlüğüm sınırlı ama en azından iletişim kurabiliyorum. Gottfrid Svartholm, Jeremy Hammond, Nabeel Rajab ve Bradley Manning gibi kişiler bunu da yapamıyor" dedi.

Ağustos ayında da büyükelçilik binasının balkonundan bir konuşma yapan Assange, neden olduğu diplomatik çıkmaza son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Wikileaks, bu yıl zararda

Ekvador Büyükelçiliği'nde kalmaya devam etmesi halinde sağlık sorunlarıyla karşılaşmasından endişe edilen 41 yaşındaki Assange, geçen ay yaptığı açıklamada Wikileaks internet sitesine yapılan bağışların engellendiğini ve sitenin gelirlerinde yüzde 95'lik bir kayıp olduğunu söylemişti. Assange, Wikileaks'in zararına Amerikalı sağ kanat siyasetçilerin neden olduğunu savunmuştu.

Assange'ın büyükelçilik binasından çıkması halinde şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için tutuklanması ve ardından İsveç'e iade edilmesi bekleniyor. İngiltere ile Ekvador arasında diplomatik tartışmaya neden olan Assange için, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği binası önünde polis 24 saat nöbet tutuyor.

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne 19 Haziran'da sığınan Assange'ın bu ülkeye siyasi iltica talebi kabul edilmişti.

İngiltere'deki yasal süreçte Julian Assange'ın, tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar verilmişti. Hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarının siyasi olduğunu savunan Assange, ABD'ye gönderilme endişesiyle İsveç'e iade edilmek istemiyor. Julian Assange, İngiliz hükümetinin Ekvador'a gitmesine izin vermesini ya da İsveç'in bu ülkeye iade edilirse ABD'ye gönderilmeyeceği garantisi vermesini istiyor.

Assange'ın kurucusu olduğu Wikileaks, ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarının da aralarında bulunduğu birçok belgeyi ele geçirerek, sitesinde yayınlamış, birçok ülkede tartışmalara neden olmuştu.