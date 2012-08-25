İngiltere'nin Assange planı ortaya çıktı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı tutuklamak için Ekvador Elçiliği önünde nöbet tutan polisin dikkatsizliği, İngiliz emniyetini zor durumda bırakacak. "Gizli plan"da Assange'ın dışarı çıkması halinde, şartlar ne olursa olsun tutuklanması isteniyor.

İngiliz Press Association (PA) haber ajansının foto muhabirinin dün çektiği ve büyükelçilik önünde nöbet tutan İngiliz polisinin elindeki planda, Assange'ın büyükelçilik dışına çıkar çıkmaz tutuklanması talimatı yer alıyor. Notta, Assange'ın araçla, diplomatik dokunulmazlıkla ya da başka bir yolla çıkması halinde tutuklanması gerektiği bilgisi bulunuyor. Ayrıca, Assange taraftarlarının büyükelçilik önünde yapacakları olası bir protestoda oluşabilecek kargaşa sırasında Wikileaks 'in kurucusunun kaçabileceği endişesi dile getiriliyor.

Londra polisi, olayla ilgili yorum yapmayı reddederken, dün toplanan Güney Amerika ülkelerinin Dışişleri Bakanları İngiltere ve Ekvador'a Assange'ın neden olduğu diplomatik krize son verme çağrısında bulundu. Ekvador'a siyasi iltica talebi kabul edilen 41 yaşındaki Assange, yaklaşık 3 aydır Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor. İngiltere , şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle Assange'ın büyükelçilikten ayrılması halinde tutuklanacağını bildiriyor ve İngiliz polisi büyükelçilik önünde nöbet tutuyor.

İsveç 'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan ve bu ülkeye iadesi İngiltere 'de onanan Assange, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor ve ABD 'ye gönderilme endişesiyle İsveç 'e gitmek istemiyor.