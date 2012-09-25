Assange'ın kader haftası

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın tutuklanmasını önlemek için Londra Büyükelçiliği'nin kapılarını açan Ekvador üzerinde baskı artıyor.

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, İngiltere ile yaşadıkları krizi aşmak amacıyla İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague ile 27 Eylül'de New York'ta görüşeceğini açıkladı.

Patino, gerektiği takdirde Ekvador'un diplomatik koruması altında Assange'ın İngiltere'den İsveç'e gönderilebileceğini ve buradaki Ekvador Büyükelçiliği'nde kalabileceğini söyledi. Patino, ''Assange korumamız altında ve sığınma hakkına sahip olmaya devam edebilir.

Böylece İsveç adalet sisteminin talepleri de yerine getirilmiş olur'' ifadesini kullandı. Avustralya vatandaşı Julian Assange hakkında, İsveç'te iki kadına tecavüz suçlamasıyla açılan davada savcılık, Assange'ı sorgulamak istiyor. İngiltere'de yüksek mahkeme, İsveç'in talebi üzerine Assange'ın bu ülkeye iadesini onaylamıştı.

Tecavüz suçlamalarını reddeden Assange, İsveç'e gitmesi halinde ABD'ye gönderilme ve bu ülkede idam cezasıyla karşı karşıya kalma ihtimalinden endişe ediyor. ABD, birçok gizli diplomatik yazışmasını internette yayınlayan Wikileaks kurucusu 41 yaşındaki Assange'ı yargılamak istiyor. ABD ile İsveç arasındaki anlaşmalar, Assange'ın yargılanmak üzere bu ülkeye iadesine olanak tanıyor.

'İsveç'teki davada yeni gelişme'

Haziran ayında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange'ın, büyükelçilikten ayrılması halinde şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz polisi tarafından tutuklanacağını bildiriyor. Ekvador, İngiltere'nin Assange'ın İsveç'teki Ekvador Büyükelçiliği'ne seyahatine izin vermesini istiyor.

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, İsveç'teki dava konusunda bazı yeni gelişmelerin olduğunu, kanıt olarak sunulan bazı unsurların reddedildiğini açıklarken, ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. Patino, 27 Eylül'de BM Genel Kurulu için bulunacağı New York'ta İngiliz mevkidaşı İngiltere Hague ile konuyu ele alacağını, bu görüşmenin iki ülkenin hükümetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik çözüm bulma niyetini gösterdiğini vurguladı. (Deutsche Welle Türkçe)