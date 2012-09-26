T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den Assange'a davet

WikiLeaks'in kurucusu Assange'a, BM toplantısına video bağlantısıyla katılma daveti.

26 Eylül 2012 02:34

 

Ekvador, İngiltere 'nin başkenti Londra 'daki büyükelçiliğine sığınan Wikileaks 'in kurucusu Julian Assange 'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yapılacak bir toplantıya video bağlantısıyla katılması davetinde bulunduğunu açıkladı.
 
Assange'ın, çarşamba günü yapılacak özel toplantıda Edvador'dan sığınma talebiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.
 
Toplantıya Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino da katılacak.
 
İngiltere'nin iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç 'e iade edilmesine karar verdiği Assange, 19 Haziran'da Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden sığınma talebinde bulunmuş, Edvador da bu talebi kabul etmişti.
 
İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise Assange'ın kaderiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini, ancak henüz bir ilerleme sağlanamadığını açıklamıştı.
 
İngiltere'de yaklaşık 1,5 yıl ev hapsinde tutulan Assange'ın avukatları, ülkedeki yasal süreçte müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, "haksız ve yasa dışı" olacağını, İsveç'e iade edilirse adil yargılanamayacağını ve ABD 'ye gönderilebileceğini savunuyor. 

ETİKETLER

bmassange

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24