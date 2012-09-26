BM'den Assange'a davet

Ekvador, İngiltere 'nin başkenti Londra 'daki büyükelçiliğine sığınan Wikileaks 'in kurucusu Julian Assange 'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları çerçevesinde yapılacak bir toplantıya video bağlantısıyla katılması davetinde bulunduğunu açıkladı.

Assange'ın, çarşamba günü yapılacak özel toplantıda Edvador'dan sığınma talebiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıya Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino da katılacak.

İngiltere'nin iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç 'e iade edilmesine karar verdiği Assange, 19 Haziran'da Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden sığınma talebinde bulunmuş, Edvador da bu talebi kabul etmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise Assange'ın kaderiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini, ancak henüz bir ilerleme sağlanamadığını açıklamıştı.

İngiltere'de yaklaşık 1,5 yıl ev hapsinde tutulan Assange'ın avukatları, ülkedeki yasal süreçte müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, "haksız ve yasa dışı" olacağını, İsveç'e iade edilirse adil yargılanamayacağını ve ABD 'ye gönderilebileceğini savunuyor.