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Dünya

Assange'ın özgürlük senaryoları!

İngiltere mahkemesinin İsveç'e iade kararı almasının ardından iki ay önce Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınan Jullian Assange, Latin Amerika televizyonu Telesur'a konuştu

01 Eylül 2012 01:15

Sığınma talebinde bulunduğu Ekvador'un Londra Büyükelçiliği’nde konuşan Wikileaks kurucusu Jullian Assange, özgür kalmasını sağlayacak olası senaryolardan bahsetti.

Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalma süresinin bir yıla kadar uzayabileceğini şu sözlerle ifade etti:
 
“Bu sorun ya diplomasi yoluyla ya İran'la şavaş gibi, Amerikan seçimleri gibi öngöremediğimiz sıradışı yöntemlerle çözülecek ya da İsveç davasından vazgeçecek. Bence en olası senaryo bu. Ama bu konunun çözülmesinin 6 ay ila 1 yıl alacağını düşünüyorum.”
 
Suriye hakkında 2 buçuk milyon elektronik posta açıklayacaklarını kaydeden Assange, "Batılı güçler Suriye'nin İsrail'e karşı muhalefetini kırmayı ve İran'ı zayıflatmayı hedefliyor" dedi.
 
Hakkındaki cinsel taciz iddiaları konusunda ayrıntıya girmekten kaçınan Assange, “Bu bir domuzla dövüşmek gibi birşey. Birisi çıkarları için başkasına çamur atar, eğer cevap verirsen kendini skandal ile biten bir durum içerisinde bulursun” dedi.
 
İngiltere, 41 yaşındaki Assange'ın Ekvador Büyükelçiliğini terk etmesi halinde yakalanarak İsveç'e iade edileceğini, herhangi bir ülkeye gitmesine izin verilmeyeceğini belirtiyor. Assange ise, İsveç'e iadesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderileceğini iddia ediyor ve bunun gerçekleşmeyeceği noktasında İsveç'in garanti vermesini istiyor.
 

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