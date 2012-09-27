Assange: Obama, Arap Baharı'nı kullanıyor

Wikileaks'in kurucusu Assange, ABD Başkanı Barack Obama'yı Arap Baharı'nı kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçladı.

Julian Assange, Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nden video bağlantısıyla Birleşmiş Milletler 67. Genel Kurulu çerçevesinde yapılan bir toplantıda konuştu. Assange, kendisi ile Arap Baharı'nı başlatanlar arasında paralellik kurdu ve "Obama, hepimizi yüzüstü bıraktı" dedi.

Assange, Arap dünyasındaki ayaklanmalara kısmen Wikileaks'in bölge ülkelerinin despot liderleri ile ilgili açıklamalarının ilham verdiğini ileri sürdü.

ABD yönetiminin Wikileaks'e karşı dava açtığını ve Wikileaks çalışanlarını rahatsız ettiğini söyleyen Assange, Obama'yı Arap Baharı reformlarını seçim kampanyasında kendi siyasi çıkarları için kullanmaya çalışmakla suçladı.

2011'de Tunus'ta Muhammed Buazizi adlı bir seyyar satıcının kendini ateşe vererek Devlet Başkanı Ben Ali iktidarının devrilmesine yol açan olayları başlattığını anımsatan Assange, "Muhammed, kendisini Obama yeniden seçilebilsin diye yakmadı" dedi.

İsveç tarafından kendisine yöneltilen tecavüz suçlamalarına değinmeyen Assange, İngiltere ve İsveç'i de ABD ile yakın askeri ve istihbarat bağlantılarını korumak adına kendisine ABD'ye iade edilmeyeceğine dair garanti vermemekle suçladı.

Assange'a siyasi iltica hakkı tanıyan Ekvador'un Dışişleri Bakanı Ricardo Patino ise toplantıda Assange'ın sığınma talebi ile ilgili bir çözüme ulaşmak için birçok yol olduğuna işaret etti.