Asena Atalay: Caner evlenirse düğününe giderim

Asena Atalay, yeni bir aşka yelken açan eski eşi Caner Erkin'in evlenmesi halinde düğününe gideceğini söyledi.

Dilan Sunar adlı üniversite öğrencisi ile aşk yaşayan Caner Erkin'in yeni ilişkisi ile ilgili konuşan Asena Atalay, "Her zaman yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim. Caner mutlu ise mutluyum, ben mutluysam da o da mutludur. Caner hiç benim üzülmemi istemez, ben de onun istemem, ölene kadar yanındayım" dedi.

Asena Atalay, "Caner evlenirse düğününe gider misin?" sorusuna, "Olabilir niye olmasın ki, gerçekten dostuz, birçok insan için anlaşılması zor bir durum olabilir ama neden olmasın ki, gerçekten iyi bir kız olabilir, iyi anlaşabiliriz" diye konuştu.

