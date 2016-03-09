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Spor

Caner Erkin'in manejeri: Inter'den teklif gelmedi

İtalyan medyası, Caner Erkin'in 2 milyon Euro'ya İnter'le anlaştığını öne sürmüştü

09 Mart 2016 17:24

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin’in Inter ile anlaştığı yolundaki haber menajeri Batur Altıparmak tarafından yalanlandı. Altıparmak twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Caner Erkin bugün yurtdısı basınında iddia edildiği gibi herhangi bir kulüple ön sözleşme ya da sözlesme imzalamamıstır. Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu açıklamanın ötesinde Caner’in İtalyan medyasının yazdığı rakamlara Çizme’nin yolunu tutması pek mümkün görünmüyor. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Caner 2 milyon Euro’ya Inter’in yolunu tutacak.

Bu rakamlara göre Caner’in eline geçecek miktar 1 milyon Euro...Fenerbahçe’den yaklaşık 2.5 milyon Euro kazanan Erkin’in bu rakamlara Fenerbahçe'den ayrılması mümkün görünmüyor. Sarı lacivertli yönetim ise başarılı futbolcu ile sezon sonunda görüşecek. Şampiyonluk kazanılması halinde ayrı şampiyonluğun kazanılamaması halinde ayrı bir teklif ile Caner’in karşısına geçecek olan sarı lacivertliler anlaşma yapmak istiyor. Caner’in de Fenerbahçe ile görüşmeden başka bir kulüple görüşmeyeceği belirtiliyor.

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