Caner Erkin, Inter’in transfer listesinde

Inter'in transfer işlerini yürüten Sportif Direktör Piero Ausilio, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli Caner Erkin’le ilgilendiklerini doğruladı. Mancini'nin yeni sezon için 4-5 oyuncu istediğini vurgulayan Inter Sportif Direktörü, "Bonservisi elinde olan oyunculara öncelik veriyoruz. Caner Erkin de bonservissiz transfer edebileceğimiz, ilgilendiğimiz isimler içerisinde yer alıyor” dedi.

Mancini açıklamalarda bulundu

Milliyet’in haberine göre, Inter Kulübü Sportif Direktörü Piero Ausilio, İtalyan ekibinin teknik patronu Roberto Mancini'nin, Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in transferi ile ilgili sözlerine açıklık getirdi.

Roberto Mancini , Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin 'in transfer listesinde olup olmadığına ilişkin soruya, "Kendisini Türkiye'de çalıştığım dönemden yakından tanıyorum. İyi bir futbolcu. Ancak bu konuyla ilgili sorunuzu Ausilio'ya da sormanız gerekir. Tüm işleri o yürütüyor" yanıtını vermişti.

Inter'in transfer işlerini yürüten Sportif Direktör Piero Ausilio, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı. Mancini'nin yeni sezon için 4-5 oyuncu istediğini vurgulayan Inter Sportif Direktörü, "Yapacağımız transferlerle ilgili hocamızla görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Mayıs ayının ortasına doğru harekete geçmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Telles gözden çıkarıldı

Ausilio'nun açıklaması, Mancini'nin transfer edilmesini istediği isimler listesini yönetime çoktan verdiği şeklinde yorumlandı. Zaten Mancini de dünkü açıklamasında Caner Erkin'i yalanlamamıştı. İtalyan ekibinin Caner'i kadrosuna katmak istemesi aynı zamanda bonservisi Galatasaray'da olan Alex Telles 'in gözden çıkarıldığı şeklinde değerlendirildi. Satın alma opsiyonuyla Inter'e kiralanan Sambacı da sol bek olarak görev yapıyor.

Piero Ausilio ayrıca, teknik adamın durumuna ilişkin açıklama yaptı ve Mancini'nin göreve gelecek sezon da devam edeceğinin sinyalini verdi: Roberto kalmak istiyor. Biz de kendisiyle devam etmek istiyoruz. Takımda herhangi bir Mancini diktatörlüğü yok. Biz birlikte çalışıyor ve kararları birlikte alıyoruz. Alınan sonuçlardan yöneticisinden, teknik adamını, futbolcusuna kadar herkes sorumludur.