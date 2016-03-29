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Caner Erkin boşandıktan sonra ilk kez sevgilisiyle görüntülendi

Caner Erkin, Asena Atalay'la 2016 yılının başında boşanmıştı

29 Mart 2016 20:45

Asena Atalay'dan boşanan ünlü futbolcu Caner Erkin, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Kamp için Antalya’da bulunan Türkiye Milli Futbol Takımı’nın ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Caner Erkin, Antalya gecelerinde kumral bir güzelle objektiflere yakalandı. Antalya High Life Dergisi muhabirlerinin fotoğrafları Erkin’in yeni aşkını gözler önüne serdi.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Caner Erkin, Antalya’da oynanan Türkiye - İsveç maçının ardından milli takım ile birlikte Antalya’da devam eden kampta yer aldı. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim’in izniyle bir gece önce tüm oyuncular Antalya şehir merkezinde güzel bir akşam geçirdi.

Ertesi akşam ise kamp devam ederken takımdan ayrılarak şehir merkezine gelen Erkin, kız arkadaşıyla bir restoranda yemek yedikten sonra geceyi bitirmedi. Sene başında eski eşi Asena Erkin’den boşanan Caner Erkin, bekarlık hayatında ilk kez bu şekilde görüntülendi.

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