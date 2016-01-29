Caner Erkin ile Asena Erkin tek celsede boşandı

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, eşi Asena Erkin ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Çağlayan'da bulunan İstanbul 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen ve boşanma protokolüne göre yapılan davada Asena ve Caner Erkin birbirlerinden hiçbir maddi talepte bulunmadı, oğulları Çınar'ın velayeti de anneye verildi.

Konu ile alakalı sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yapan Caner Erkin, gerekli hassasiyetin herkes tarafından gösterilmesini, kişilik haklarına aykırı, yalan haber ve paylaşımlarda bulunulmamasını rica etti.

Caner Erkin'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: ''Bugün itibariyle Asena Erkin'le aramızdaki evlilik sona ermiştir. Hayatın akışı içinde yaşanan bu durumla ilgili olarak, çocuğumun annesi olan Asena ile dostluğumun bir ömür boyu devam edeceğini kamuoyu ile paylaşmak isterim. Bu sebeple, konuya gerekli hassasiyetin herkes tarafından gösterilmesini, Asena, oğlumuz Çınar ve şahsımla ilgili spekülatif, kişilik haklarına aykırı, yalan haber ve paylaşımlarda bulunulmamasını önemle rica ederim.''