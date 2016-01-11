Asena Erkin ve Caner Erkin boşanma kararı mı aldı?

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin ile eşi Asena Erkin'in, Haziran 2010'da başlayan evliliklerini bitirme kararı aldıkları ileri sürüldü.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, 2013’ten bu yana ayrılacakları konuşulan çift bu hafta içinde boşanma kararı aldı. İddiaya göre Asena Erkin, Beykoz Konakları’nda birlikte oturdukları villayı terk etti. İstinye’de lüks bir daire kiraladı. 4 yaşındaki oğulları Çınar ile birlikte yeni evine yerleşti. Asena Erkin'in yakınlarına “Kavgagürültü yok. Karşılıklı konuştuk, bu kararı birlikte aldık. Medeni bir şekilde boşanacağız. Davayı ben açıyorum” dediği iddia edildi.

Asena Erkin, Haziran 2013’te popçu Berkay ile Etiler- Akmerkez’deki bebek odasından çıkarken görüntülenmesi çift arasında krize yol açmıştı.