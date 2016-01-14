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Caner Erkin, 6 yıllık eşi Asena Erkin'e boşanma davası açtı

Caner Erkin, "hayatlarının çekilmez hale geldiğini" gerekçe göstererek boşanma davası açtı

14 Ocak 2016 10:23

Fenerbahçeli Caner Erkin ile altı yıllık eşi Asena Erkin boşanıyor. Ünlü futbolcu, dün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Caner Erkin, dün evlilikleri boyunca birbirlerine uyum sağlayamadıkları, hayatlarının çekilmez hale geldiği ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle altı yıllık eşi Asena Erkin’e boşanma davası açtı.

Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren çift, birbirlerinden herhangi bir tazminat, menkul ve gayrimenkul talebinde bulunmadıklarını beyan etti. Evlenmeden önce edinilen mallarsa taraflarda kalacak, onlardan da hak talep edilmeyecek. 

 

Caner Erkin çocuğuna iştirak nafakası ödemeyecek

 

Anlaşmalı boşanma protokolüne göre oğulları Çınar’ın velayeti anneye verilecek. Caner Erkin çocuğuyla belirli günlerde görüşecek. Ayrıca çocuğun genel bakım ve eğitim giderleri yine babası tarafından karşılanacak. Ancak Caner Erkin çocuğuna iştirak nafakası ödemeyecek. Asena Erkin, boşanma kararı kesinleştikten sonra da çocuğu için iştirak nafakası talebinde bulunamayacak.

Davacı Caner Erkin, eşine aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödeyecek. Asena Erkin yoksulluk nafakası haricinde herhangi bir maddi yardım talebinde bulunamayacak.

Ayrıca boşanma kararı verildikten sonra evlenmeden önceki kızlık soyadını kullanacak. Tarafların birbirlerinden düğünde ya da evlilik birliği içinde edinilen herhangi bir ziynet eşyasına ilişkin talepleri de bulunmuyor.

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