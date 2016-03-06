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Asena Atalay'dan Caner Erkin için 'kırmızı ip totemi'

"İp koparsa, Caner bana gelir yeniden bağlarım, boşansak da buna devam ediyoruz"

06 Mart 2016 21:36

Asena Atalay, şans getirsin diye eski eşi Fenerbahçeli Futbolcu Caner Erkin'in sol ayak bileğine kırmızı ip bağladığını anlattı. 

Posta'nın haberine göre, Fenerbahçeli Caner Erkin ile Asena Atalay, 29 Ocak 2016'da boşanmıştı. Atalay eşki eşine şans getirsin diye yaptığı totemi anlattı. Asena boşanmalarına rağmen buna devam edeceklerini de söyledi.

Asena Atalay, "Her sezon başında Caner'in sol ayak bileğine şans getirsin diye kırmızı ip bağlarım. İp koparsa, Caner bana gelir yeniden bağlarım. Boşansak da buna devam ediyoruz." dedi.

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