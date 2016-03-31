Caner Erkin yeni sevgilisiyle görüntülendi; Asena Atalay Instagram'daki tüm fotoğrafları sildi

Altı yıllık eşi Asena Atalay'dan iki ay önce tel celsede boşanan Caner Erkin, Antalya'da yeni sevgilisi Dilan Sunar'la görüntülendi. Üniversitede okuyan Sunar ile ünlü futbolcunun, Erkin boşanmadan önce tanıştığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Asena Atalay’dan boşanan Fenerbahçe ve Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Caner Erkin, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü futbolcu, Türkiye-İsveç maçı için gittiği Antalya’da Dilan Sunar adlı genç bir kızla objektife takıldı.

Takımın konakladığı otelden ayrılarak şehir merkezine giden Erkin, Sunar’la romantik bir gece geçirdi. İddialara göre bir süredir birlikte olan ikili, Erkin eşinden boşanmadan önce tanıştı.

Erkin ile üniversitede okuyan Sunar’ın arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. FanatikFenerbahçeli olan Sunar’ın sık sık sevgilisinin maçlarına gittiği de öğrenildi. Öte yandan ikilinin o gece kullandıkları aracın Dilan Sunar’a ait olduğu ortayaçıktı. Erkin, Sunar’ın aracını kullanırken görüntülenmişti.

Fenerbahçe Caner Erkin’in yeni aşkı Dilan Sunar’la Antalya’da çekilen fotoğrafları sonrası gözler eski eşi Asena Atalay’a çevrildi. Erkin’le evliliğini 2 ay önce bitiren Atalay’ın Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silmesi “Eski eşini kıskandı” olarak yorumlandı. Asena, “Caner’in başka bir kızla çekilen fotoğraflarını gördünüz mü, ne hissetiniz?” sorusuna “Evet haberi okudum. Caner, milli gururumuz. Avusturya’yı 2-1 yendiler. Onu ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Gündemimde önemli başka bir Caner konusu yok” diye yanıt verdi.