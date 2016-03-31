T24 LogoT24 Logo
Magazin

Caner Erkin yeni sevgilisiyle görüntülendi; Asena Atalay Instagram'daki tüm fotoğrafları sildi

"Avusturya’yı 2-1 yendiler. Onu ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Gündemimde önemli başka bir Caner konusu yok”

31 Mart 2016 12:58

Altı yıllık eşi Asena Atalay'dan iki ay önce tel celsede boşanan Caner Erkin, Antalya'da yeni sevgilisi Dilan Sunar'la görüntülendi. Üniversitede okuyan Sunar ile ünlü futbolcunun, Erkin boşanmadan önce tanıştığı iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Asena Atalay’dan boşanan Fenerbahçe ve Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Caner Erkin, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü futbolcu, Türkiye-İsveç maçı için gittiği Antalya’da Dilan Sunar adlı genç bir kızla objektife takıldı.

Takımın konakladığı otelden ayrılarak şehir merkezine giden Erkin, Sunar’la romantik bir gece geçirdi. İddialara göre bir süredir birlikte olan ikili, Erkin eşinden boşanmadan önce tanıştı.

Erkin ile üniversitede okuyan Sunar’ın arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. FanatikFenerbahçeli olan Sunar’ın sık sık sevgilisinin maçlarına gittiği de öğrenildi. Öte yandan ikilinin o gece kullandıkları aracın Dilan Sunar’a ait olduğu ortayaçıktı. Erkin, Sunar’ın aracını kullanırken görüntülenmişti.

Fenerbahçe Caner Erkin’in yeni aşkı Dilan Sunar’la Antalya’da çekilen fotoğrafları sonrası gözler eski eşi Asena Atalay’a çevrildi. Erkin’le evliliğini 2 ay önce bitiren Atalay’ın Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silmesi “Eski eşini kıskandı” olarak yorumlandı. Asena, “Caner’in başka bir kızla çekilen fotoğraflarını gördünüz mü, ne hissetiniz?” sorusuna “Evet haberi okudum. Caner, milli gururumuz. Avusturya’yı 2-1 yendiler. Onu ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Gündemimde önemli başka bir Caner konusu yok” diye yanıt verdi.

ETİKETLER

caner erkinasena atalayyeni sevgili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24