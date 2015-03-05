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ASELSAN mühendisinin ölüm nedeni belli oldu

Geçen ay yatak odasında açık bırakılan tüp gazından zehirlenerek yaşamını yitirmesinin ardındaki sebep belli oldu

05 Mart 2015 13:51

Ankara’nın Cebeci semtinde tek başına oturan ASELSAN mühendisi Erdem Uğur’un geçen ay yatak odasında açık bırakılan tüp gazından zehirlenerek yaşamını yitirmesinin ardındaki sır perdesi aralandı. Savcılığın ulaştığı bilgisayar yazışmalarına göre, Uğur, internet üzerinden üniversiteli bir kızla tanıştı ve aşık oldu. Hiç yüz yüze görüşmemesine karşın genç kıza internette evlenme teklif eden, ancak reddedilen mühendis Uğur, bunalıma girince intihar etti. 

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Savcı İsmail Yalçın’ın talimatlarıyla cinayet büro ekipleri, mühendisin evinde parmak izi araştırması yaptı ve bilgisayarına el koydu. Bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonucunda, ölümün ardındaki sırrı çözecek ipuçları bulundu. Buna göre Uğur, 2013 Aralık ayında henüz ASELSAN’da çalışmıyorken, internet üzerinden Uşak’ta okuyan bir üniversiteli kızla tanıştı. İkili, bir süre e-posta üzerinden yazıştı. Genç kızın fotoğrafını internet üzerinden görünce aşık olan Uğur, sürpriz bir şekilde evlenme teklif etti. Bu duruma şaşıran kız ise bu teklife olumsuz yanıt verdi ve sadece “arkadaşça” görüşebileceklerini söyledi. Ancak Uğur, kıza aşkını ve bulunduğu ruh halini anlatmayı sürdürdü.

Savcılık, genç kızı ikna edemeyince bunalıma giren mühendisin, internet üzerinden “kolay ölüm yollarını” aradığına ilişkin kayıtlara da ulaştı. Mühendis, internet üzerinde yaptığı sorgulamalarda her ölüm yöntemini tek tek sorguladı ve bunları kapının arkasına bıraktığı kâğıdın bir kenarına not etti. Tüp gazının en kolay olduğu sonucuna varan mühendis, olay günü evinin yakınlarındaki bir marketten votka alıp içti. Daha sonra mutfak tüpünü odasına taşıyarak hortumunu yatağın içine sokan mühendis, gazı açarak hayatına son verdi. Adli Tıp, mühendisin odasında bulunan “dikkat gaz açık” notundaki yazının da Uğur’un el ürünü olduğunu bildirdi. Genç kızın kimliğine ulaşan savcılık, kızın Uşak’tan ifadesine başvuruldu.

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