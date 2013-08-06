ASELSAN mühendislerinin ölümünde telekinezi şüphesi

ASELSAN’da 2006 ve 2007 yıllarında 4 mühendisin intihar etmesini inceleyen Başbakanlık Teftiş Kurulu, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na sunduğu raporda mühendislerin uzaktan elektromanyetik saldırıyla intihara yönlendirilmiş olabileceğinden bahsetti.

Kurul araştırması sırasında ünlü Nöropsikoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile temasa geçerek dışarıdan bir etki olup olamayacağı yönünde görüşlerini istedi. Tarhan da düşüncelerini bir rapor haline getirerek kurula sundu. Kurul da bu görüş çerçevesinde savcılığa yolladığı raporunda, mühendislerin “telekinezi” tabir edilen elektromanyetik saldırıya maruz kalmış olabileceklerini ve intihara yönlendirilmiş olma ihtimalini gözardı etmemelerini istedi. Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin’in haberine göre, Prof. Dr. Tarhan, intiharların çok şüphe çekici olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Elektromanyetizma aracılığıyla bir kişiye yoğun bir şekilde dalga gönderip başının ağrıması, gerginleşmesi sağlanabilir. Kişi bu yoğun baskı altında zaman ve mekân algısını kaybeder. Depresyona girer, içinden çıkamadığı bir hal alır. İntihara meyilli hale gelir. Elektromanyetizma bir silah olarak da kullanabilir.

‘1 buçuk kilometre öteden etkili’

Örneğin belirlenen hedefe 1 buçuk kilometre öteden yoğun dalga yollanarak ortam gerginleştirilebilir. İnsanlar intihara varan bir psikolojik duruma yönlendirilebilir. Bu yüzden Genelkurmay’da komuta odaları yerin altına yapılıyor artık. Kritik projelerde çalışan insanların kesinlikle bizim, “Clean Room” adını verdiğimiz, ince bakır levhalarla kaplanan alanlarda çalışması gerekiyor. Raporumda ASELSAN’daki ölümlerin bu nedenle kaynaklanmış olabileceğinden bahsettim. Ya mühendislerin çalıştıkları ortamda aşırı elekromanyetik yükleme var ya da dışarıdan kasıtlı olarak bu kişilere böyle bir yükleme yapılmış. İhmal söz konusu.”

Art arda 4 ölüm

ASELSAN’da görevli Kripto uzmanı Hüseyin Başbilen (31), 5 Ağustos 2006’da aracının içinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. 16 Ocak 2007’de de Elektrik mühendisi Halim Ünsem Ünal (29),babasının tabancasıyla intihar etti. Aynı hafta elektrik mühendisi Evrim Yançeken (26), Ankara’da evinin balkonundan atladı. 9 Ekim 2007’de de yazılım mühendisi Burhanettin Volkan, askerliğini yaparken silahıyla intihar etti.