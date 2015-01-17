ASELSAN mühendisinin 'şüpheli' ölümünde Adli Tıp ön raporu tamamlandı

Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu, ağzında tüp hortumu takılı halde evinde ölü bulunan ASELSAN mühendisi Erdem Uğur'un ölümüyle ilgili ön raporunu tamamladı. Alkol ve uyuşturucu almadığı belirlenen mühendisin vücudunda darp izine rastlanmadı, "gaz zehirlenmesinden öldüğü" saptandı.

Telefonla tüp siparişi

Vatan’da yer alan habere göre, polis, Uğur'un yanında bulunan mutfak tüpünü 2 gün önce telefonla sipariş ettiğini belirledi, dosyaya "intihar" notu düştü ama ihtimalleri araştırmak için Uğur'un cep telefonu kayıtlarını da incelemeye aldı. Mühendisin cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüldü. Uğur'un ailesi genç mühendisin kısa süre önce Ankara'da aldığı eve taşınmayı planladığını anlattı, olayın aydınlatılması için suç duyurusunda bulundu.

Meclis gündeminde

Uğur'un ölümünü Meclis'e taşıyan ve Başbakan Davutoğlu'na yönelik soru önergesinde, "Erdem Uğur'un ölümü şüpheli midir?" diye soran CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, kurumda daha önceki şüpheli ölümleri de hatırlatarak "Ölüm sebepleri nelerdir?" sorusuna da yanıt istedi. ASELSAN yetkilileri kurumda 5 bin kişinin çalıştığını ve 2007'den bu yana bir psikoloğun tam zamanlı görev yaptığını belirtiyor. Kurum içi spor ve sanat kulüpleriyle de personelin sosyalleşmesi hedefleniyor.

BTK da incelemişti

ASELSAN'daki 4 ölüme ilişkin spekülasyonlar üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) da inceleme yapmıştı. Kurul "intihar" sonucuna varmış ancak mühendislerin zihin kontrol yöntemiyle psikolojileri bozularak intihara sürüklenmiş olabilecekleri değerlendirmesine yer verilmişti.

Yakınları şokta

ASELSAN'da 14 Şubat 2014'te göreve başlayan 28 yaşındaki Uğur'un 9 Eylül Üniversitesinden mezun olduğunu söyleyen yakınları, hiçbir kötü alışkanlığının olmadığını dile getirdi. Uğur'un sigara bile kullanmadığını söyleyen yakınları, kısa süre önce Ankara'da ev aldığını ve kirada oturduğu evde sözleşmesi bittiğinde, şubat ayında yeni evine taşınacağını anlattı. Bir süre Vestel'de çalışan Uğur'un geçen yıl ASELSAN'da işe başladığını, ancak herhangi bir sorunu ya da sıkıntısı bulunmadığını bildiklerini kaydeden yakınları, maddi durumunun da kötü olmadığını dile getirdi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olay için yakınları, savcılığın detaylı bir soruşturma yapacağını kendilerine ilettiğini bildirdi. Sezai Uğur'un Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyan bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.