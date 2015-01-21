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Bakan Elvan: ASELSAN'da ölümler kafa karıştırıcı

‘Türkiye'de onlarca yüzlerce kuruluşumuz, şirketimiz var, bu şirketlerimizde olmuyor da neden ASELSAN'da oluyor?’

21 Ocak 2015 16:25

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, ASELSAN'daki şüpheli ölümlerin kapsamlı olarak araştırılması gerektiğini söyledi. Elvan, ciddi sorunların olduğunu belirterek, "Yüzlerce şirketimiz var, neden ASELSAN?" diye sordu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Elvan'ın ASELSAN'la ilgili açıklamaları şöyle:

"Neden ASELSAN? Benim kafama takılan soru bu. Ve bunların hepsine neden intihar deniyor? Buna anlam vermek mümkün değil. ASELSAN'ın diğer kurumlarımızdan bir farkı mı var? Türkiye 'de onlarca, yüzlerce kuruluşumuz, şirketimiz var. Bu şirketlerimizde olmuyor da, neden ASELSAN'da oluyor? Kafamızda elbette ciddi bir soru işareti var. Bu konu geçmişte intihar ettiği söylenenler dâhil çok kapsamlı, detaylı ince ayrıntılarıyla araştırılması gerektiğini düşünüyorum."

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