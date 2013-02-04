ASELSAN mühendisine suikast şüphesi

ASELSAN mühendisi Hakan Öksüz'ün geçen hafta Ankara'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesi, ailesi tarafından 'şüpheli ölüm' olarak görülüyor. Ailesi, Öksüz'ün son bir yıldır takip edildiğini düşündüğünü ve bu nedenle eşi ile çocuklarını Kahramanmaraş'a yolladığını açıkladı.

25 Ocak'ta Ankara Güney Çevre Yolu'nda bir kaza meydana geldi.

Otomobilin içinde Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Akyurt Tesisleri'nde mühendis olarak çalışan Hakan Öksüz vardı.

Direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen Öksüz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölümde suikast şüphesi

Kaza olduğu belirtilen ölüm, şüpheleri de beraberinde getirdi.

Hakan Öksüz'ün Kahramanmaraş'taki ailesi, olayın suikast olabileceğini iddia ediyor.

Öksüz'ün kaza yaptığı yer, ev ya da işyeri güzergahında değildi. İşe gittiği halde Öksüz'ün üzerinde herhangi bir kimlik kartı bulunamadı.

Üstelik Öksüz'ün başına, birkaç yıl önce dikkat çeken bir dövülme olayı geldi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, ASELSAN mühendislerinin üst üste şüpheli ölümlerinin yaşandığı 2006-2007 yıllarında, Hakan Öksüz de kimliği belirsiz kişilerce dövüldü.

Eşi ve çocuklarını Kahramanmaraş'a yollamış

Son 1 yıl boyunca takip edildiğini söyleyen Öksüz, çocuklarını ve eşini de memleketi Kahramanmaraş'a yolladı.

Öksüz’ün ailesi, hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

Ölümlerdeki şüpheler hala tartışmalı

2006-2007 yılında peşpeşe yaşanan ölümlerin ilki, F-16 uçaklarının yazılımı ve Milli Tank projesi üzerine çalışan mühendis Hüseyin Başbilen'di.

Kısa bir süre sonra aynı yerde mühendis Halim Ünal, kafasına isabet eden tek kurşunla ölü bulundu.

Son vaka ise 26 yaşındaki genç mühendis, Evrim Yançeken oldu.

ASELSAN mühendislerinin ölümlerindeki şüpheler hala tartışmalı bir konu.