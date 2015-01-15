ASELSAN'da görevli mühendis ölü bulundu

Ankara'da ASELSAN'da görevli bir mühendis evinde ölü bulundu. Daha önce de ASELSAN'da çalışan 5 mühendis esrarengiz şekilde ölü bulunmuştu.

İki gündür işe gitmediği için arkadaşları 28 yaşındaki Erdem Uğur'un Çankaya Cebeci mahallesindeki evine geldi. Kapının açılmaması üzerine Uğur'un arkadaşları polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde 'Dikkat gaz açık' yazılı bir uyarı notu ve Uğur'un cesedi ile karşılaştı.

Erdem Uğur'un, yatağında, üzerinde battaniye örtülü, ağzına dayanmış büyük tüp hortumuyla bulunduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre, Erdem Uğur’un gaz zehirlenmesi sonucu öldüğü ifade edildi.

Komşuları gaz ihbarında bulunmuş

Daha önce de ASELSAN mühendislerinin şüpheli biçimde ölmesi nedeniyle Erdem Uğur'un ölümüyle ilgili Başkent polisi alarma geçti. Asayiş ekipleri yanı sıra Cinayet Büro dedektifleri de olay yerine geldi. Ekipler, bina çevresinde araştırma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de içerdeki yoğun gaz nedeniyle çalışmalarını maskeyle gerçekleştirdi. Detaylı parmak izi araması yapıldı. İncelemelerin ardından toplanan deliller, torbalarla polis aracına taşındı. Şahsın evinde bulunan A4 kağıdına yazılı, ‘Dikkat gaz açık’ yazısı da incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Apartmandaki vatandaşların, önceki akşam yoğun gaz nedeniyle Başkent Gaz’a ihbarda bulunduğu ve binanın gazının kesildiği öğrenildi. Başkent Gaz, görevlileri bugün ikinci kez gelip inceleme yaptı.

Manyetik alan konusunda uzman mühendis

İzmirli ve bekar olduğu bildirilen mühendis Erdem Uğur'un, manyetik alan konusunda uzman olduğu öğrenildi. Şahsın ikametinde yalnız yaşadığı kaydedildi.

Yapılan incelemelerin ardından mühendis Erdem Uğur’un cenazesi savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha önce de 5 mühendis ölü bulunmuştu

Hüseyin Başbilen 7 Ağustos 2006’da aracında boğazı ve bileği kesilmiş halde bulunmuş, 17 Ocak 2007’de ise yine Aselsan’da görevli mühendis Halim Ünal’ın kafasına isabet eden tek kurşunla öldüğü haberi gazetelere yansımıştı. 9 gün sonra da bir başka Aselsan çalışanı Mühendis Evrim Yançeken oturduğu binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. ODTÜ mezunu üç mühendisin önemli askeri projeler üzerinde çalıştıkları ve bu nedenle öldürüldükleri iddia edilmişti.

Yaklaşık 10 ay sonra 9 Ekim 2007’de de yazılım mühendisi Burhanettin Volkan, askerliğini yaparken nöbetçi silahı ile intihar etti. Askere gitmeden önce psikolojik tedavi görmeye başlayan Volkan, vatani görevini yaparken evlenmiş ve dünyaevine gireli henüz 40 gün olmuştu.

26 Ocak 2013'te ASELSAN Akyurt Tesisleri’nde mikroelektronik güdüm ve elektro-optik grubu projelerde çalışan Hakan Öksüz trafik kazasında yaşamını yitirdi. Öksüz'ün kullandığı aracın kontrolden çıkarak şehir merkezi sapağında bariyerlere çarptığı ve daha sonra takla attığı ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından olay yerinde Hakan Öksüz’ün kimliğinin, cüzdanının, hatta cep telefonunun dahi bulunmaması akıllarda soru işaretleri bırakmıştı.