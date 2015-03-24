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Arınç'ın damadı: Evet biz sonuna kadar paraleliz!

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, Bülent Arınç ve Melih Gökçek arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu

24 Mart 2015 19:05

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç arasındaki gerilimde son konuşan kişi Arınç'ın damadı Ekrem Yeter oldu. Yeter, yaptığı açıklamada “Bana ve eşime paralel demişsin, eğer paralelden kastın vatana millete ve insanlığa hizmet edenlere alkış tutmaksa evet biz sonuna kadar paraleliz” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "paralel" suçlamasına yanıt veren Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, sosyal medya hesabından şunları söyledi: “Ey Gökçek! Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki iyi niyetinden bir an bile şüphe etmediğim, dürüst, namuslu ve vicdan sahibi bir adamın damadı olduğum için gurur duyuyorum. Zaten çirkin ithamlarınıza karşılık gereken cevabı babamız verdiği için ben bir söz söylemeye gerek duymuyorum. Ancak bana ve eşime paralel demişsin, eğer paralelden kastın vatana millete ve insanlığa hizmet edenlere alkış tutmaksa evet biz sonuna kadar paraleliz. Yok eğer paralelden kastın devlete ve millete kumpas kurmak, ihanet etmek, rant peşinde koşmak, yalancılık, dalkavukluk, sinsilik, arkadan kuyu kazmak, belden aşağı vurmak ise onu biz bilmeyiz ama…”

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