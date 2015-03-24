Davutoğlu'ndan Gökçek-Arınç kavgasına: Her iki açıklama da yanlış, parti disiplini kuralları işleyecek!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bülen Arınç ve Melih Gökçek arasındaki gerginlikle ilgili konuştu. Başbakan, "Her iki açıklamada yanlıştır parti disiplin kurallarını işleteceğiz gerekeni yapacağız" dedi. Davutoğlu, "Dün sayın Arınç ile açıklama sonrası bir araya geldik, kendisiyle konuştuk. Bugün de gökçek ile görüşeceğim. Gerekli uyarılarda bulundum bulunacağım" diye konuştu.

Davutoğlu, Konya'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Son 12 yıl içinde savunma sanayiinde olağanüstü atılım gerçekleştirdik. 90’lı yıllarda dış yardıma ihtiyaç hisseden Türkiye bugün tanklarla gemilerle toplarla ve bugün testini gerçekleştirdiğimiz, roketler mühimmatlar gibi son derece etkin ve bütün testlerden başarıyla geçmiş ürünleri ortaya koyabilmektedir. Bizim coğrafyamız kudretli ülkelerin yaşayabileceği bir coğrafyadır. Siyasi istikrarsızlık içine girmiş ülkelerin akıbetleri çevremizde görülüyor. Buna karşı biz demokrasiyle silahlı kuvvetleriyle milli birlik ve beraberliğiyle, çözüm süreciyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülkeyiz. Bugün silahlu kuvvetlerimizin personelinde gördüğüm kararlı kabiliyeti ve teknolojik üstünlük türkiye için önemli bir imkandır.

Soru - Cevaplar

Melih Gökçek’in tweetiyle başlayan tartışmaya Arınç’ın cevabı oldu. “Sen parsel parsel Ankara’yı sattın’ dedi. Ankara parsel parsel satıldı mı?

Ak Parti kuralları belli son derece sağlam kurallar ve kurullar zeminine oturmuş bir partidir. Farklı kanaati olan bütün arkadaşlar bu zeminlerde görüşlerini dile getirebilirler. Bu anlayış dışında kuvvetli bir parti disiplini de vardır. Hiçbir zamanda bu disiplinden feragat edilmemiştir.

‘Gerekli uyarılarda bulundum’

Dünkü her iki açıklamada da, hem partimizin kuralları vedisiplini açısından yanlıştır. Dün sayın arınç ile açıklama sonrası bir araya geldik, kendisiyle konuştuk. Bugün de gökçek ile görüşeceğim. Gerekli uyarılarda bulundum bulunacağım

Seçimlere giderken, partimizin itibarını sarsıcı polemiğe giren kim olursa olsun gerekli disiplin işlemlerini yaptıracağız. Kimsenin ayrımcılığı yoktur. Bu açıdan partimizin ve yarından itibaren genel merkezdeki aday adayları çalışmalarını sürdüreceğim. Bu çerçevede genel başkan yardımcıları ve MYK ile görüşürüz. Yürütülecek her türlü polemik gerekli işlemlere tabii tutulacaktır.

Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptınız. İzleme Kurulu konusunda mıydı? Cumhurbaşkanının tereddütlerini göz önüne alarak vazgeçme girişimi olabilir mi? Fidan’ın adaylığı, MB’nin faiz politikası gibi bazı konularda fakrlı noktalarda izlenimi var. Size zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

Cumhurbaşkanımızla iletişim sıkıntısı hiçbir zaman yaşamamışımdır. Dün gece de ailecek bir aradaydık. Şunun için zikrediyorum. Cumhurbaşkanıyla bizim buluşmamız olağanüstü bir durum değildir. Dostluğu geçmişe dayanan yakın arkadaşlar olarak da her zaman görüştük, görüşürüz. Dün de görüştük, cumartesi de görüşeceğiz. Benim için devlet mahremiyettir. Son 7 ay içinde de bu anlamda Cumhurbaşkanımızla herhangi bir şekilde iletişim sıkıntısı hiçbir zaman yaşamamışımdır, yaşamadım.

Ola ki bilgilendirme eksiklikleri olmuşsa bu giderilir ama ne sayın cumhurbaşkanımız ne ben Türkiye’nin siyasi istikrarına, özellikle seçimlere giderken, gösterdiğimiz hassasiyette hiç tereddüt etmeyiz.

Çözüm süreci, dün yine Cumhurbaşkanımız vurguladı. Bizim için çözüm süreci stratejik bir tercihtir. Ve tarihimizin en önemli adımlarından, geleceğimizi teminat altına alacak olan en önemli dayanaklardan biridir.