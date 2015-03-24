Melih Gökçek 'Ermeni' sözüne 'tiksinti verici' dedi, Hayko Bağdat'a hakaret davası açtı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden kendisine iftira ve hakarette bulunduğu, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla gazeteci Hayko Bağdat'tan şikayetçi oldu ve 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gökçek'in dava dilekçesinde Ermeni kelimesi "tiksinti veren anlamında kullanılan bir kelime" olarak ifade edildi.

Gökçek'in avukatları Fatih Atalay ve Çağrı Alkan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Bağdat'ın Twitter hesabı üzerinden "melihgökçekermeniymiş" etiketiyle paylaşımlarda bulunduğu ifade edildi. Bağdat'ın, "Başkenti resmen Ermeni'ye vermişler. Yazıklar olsun" ifadesinin de arasında bulunduğu şikayet konusu paylaşımları nakledilen dilekçede, Bağdat'ın yazar olması sebebiyle paylaşımlarının birçok kişiye ulaştığı anlatıldı.

'Kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır'

Gökçek'in "ülkesini ve milletini seven, vatan aşığı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu Bağdat'ın da bildiği" kaydedilen dilekçede, "Ancak böyle bir paylaşımda bulunarak, vatandaşları yönlendirmeye ve müvekkilime karşı kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Müvekkilimin elde ettiği siyasi zaferlerin ve Ankara'nın büyük değişim ve gelişiminin hazımsızlığını yaşayanlar, maalesef müvekkilime sürekli olarak farklı platformlar aracılığıyla saldırı girişiminde bulunmaktadırlar" denildi.

'Tiksinti veren anlamında kullanılan bir kelime'

Gökçek'e yönelik ifadelerin kabul edilemeyeceği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi: "Halk tarafından bu kadar sevilen, sayılan birine yönelik olarak tiksinti veren anlamında kullanılan bir kelime, müvekkilimin kişilik haklarının ağır şekilde ihlali olduğu gibi müvekkilime oy veren, destekleyen, seven, sayan herkese karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

'Ankaralılara hakaret'

Bu duruma son dönemlerde sık sık rastlanmaktadır. İstikrar düşmanlığı yapan kişi, grup ya da siyasi partiler Ak Parti'nin büyük başarısını, AK Partili belediyelerin başlattığı yeni belediyecilik anlayışını bir türlü kabullenemedikleri gibi AK Parti'ye oy verenleri kendilerince hakir görmeye ve cahil muamelesi yapmaya çalışmaktadır. Şüphelinin 'Başkenti resmen Ermeniye vermişler. Yazıklar olsun' paylaşımı da bu durumu doğrulamaktadır. Hem müvekkilime hem Ankaralılara hakaret niteliğinde olan bu paylaşıma çok yakında Ankaralıların en iyi şekilde cevabı, yine sandıkta vereceğine inanıyoruz."

Dilekçede, "Şikayet konusu açıklamalar asılsız olup, hakaret ve iftira niteliğindedir" denildi ve Bağdat'ın, eleştiri sınırlarını kat kat aşarak, kişilik haklarına saldırı, hakaret ve iftira suçlarını işlediği savunuldu. Öte yandan Gökçek'in, aynı paylaşımları nedeniyle Bağdat'a 10 bin liralık manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.