Bülent Arınç ve Melih Gökçek hakkında ön soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yapılan suç duyuruları sonrasında hakkında ön soruşturma başlattı.

Bülent Arınç'ın dünkü Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada "Melih Göçek paralel yapının kucağında oturmuştur ve Ankara'yı bu yapıya parsel parsel satmıştır' demişti. Bu açıklaması üzerine ardı ardına Arınç ve Gökçek için suç duyuruları geldi.

Arınç'ın 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçu gizleme' suçlarını işlediği iddia ediliyor.

Gökçek'in ise 'zimmet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği öne sürülüyor.

Eğer savcılık suç unsuruna rastlarsa, Gökçek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istenecek.

Bülent Arınç için ise dokunulmazlığı nedeniyle fezleke düzenlenerek Meclis'e gönderilecek.

Ayrıntılar gelecek...