Arınç'ın sözlerinin ardından Mimarlar Odası’ndan Gökçek’e suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi AK Parti Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi.

“Cumhuriyet savcılarının işini kolaylaştırdık, suç duyurusunda bulunduk, yıllardır bunları söylüyoruz ve mücadele ediyoruz 300 davamız var. Bu sürecin kapanmasına izin vermeyeceğiz, tanık ve itiraflar ortada, hükümet sözcüsü Gökçek’i ihbar etti.

“Atatürk Orman Çiftliğinde, kaçak sarayda, Eskişehir yolu aksı üzerindeki emsal artırımlarında, İncek’deki katmerli emsal artışı ve plan değişikliklerinde, Çavundur’da, İmrahor’da, Lodumlu’da, Mühye’de, Beytepe’de, Alacaatlı’da, Pursaklarda, Dikmen Vadisi’nde, Oran’da, ODTÜ’de Ana Ulaşım Planında Ankara’nın her karış toprağındaki imar ve rant hareketlerinin müsebbibi bellidir.

“Tüm bu kentsel rantın paylaşım sürecini Gökçek tek başına organize etmedi. Parselleri belirleyenler, parselleri ucuza kapatanlar, parsel parsel satanlar, plan değişikliği teklif edenler, emsal arttıranlar, plan değişikliğini onaylayanlar, pay alanlar, Gökçek’e soruşturma izni vermeyenler, göz yumanlar, bilip de konuşmayanlar, aday gösterenler hepsi sorumlu.

“Ankara ile ilgili 300 davamız var, Büyükşehir Belediye meclisinden her ay 120’ye yakın plan değişikliği ile ilgili meclis kararları geçiyor. Yılda bini aşkın plan değişikliği oluyor Ankara’da. Biz olanaklarımız ölçüsünde bir bölümüne dava açabiliyoruz. Açtığımız davalarda, Büyükşehir’in yanında, Holdingler, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ,kimi zaman şahıslar, Belediyenin yanında müdahil oluyor. Herkes bu satışın içerisinde, ben yapmadım diyerek kimse bu işten kurtulamaz.”

Suç duyurusunda bulunanlar

Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri de kişisel suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunanalar arasında Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube 2. Başkanı Ali Atakan, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu, Tuğba Arslan ve Namık Kemal Kaya yer alıyor.