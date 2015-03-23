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Melih Gökçek'in oğlundan milletvekili adaylığı açıklaması

Osman Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamayla aday adaylığından çekildiği yönündeki iddialarını yalanladı

23 Mart 2015 23:04

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik olarak söylediği "oğlunun milletvekili adaylığını garanti etmek istiyor" sözlerinin ardından Osman Gökçek'ten Twitter'da açıklama geldi.

Osman Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün babam ile Bülent Arınç arasında çıkan tartışma dolayısıyla birileri aslı astarı olmayan dedikodular üreterek benim Aday Adaylığından çekildiğimi söylemişler Aday Adaylığım devam etmektedir."

 

 

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