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CHP: Savcıları Melih Gökçek hakkında göreve davet ediyoruz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalara ilk tepki CHP'den geldi

23 Mart 2015 22:39

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın çözüm süreci izleme heyeti kurulacağına ilişkin açıklamasını, "Saray'a çekilmiş bir resttir" sözleriyle değerlendirdi. Gürsel Tekin, Bülent Arınç’ın Melih Gökçek’le ilgili “Ankara’yı parsel parsel paralel yapıya sattı” sözleriyle ilgili olarak, “Savcılar ihbar kabul edecektir. Bir soruşturmaya tabi tutulması gerekir. Ana muhalefet olarak da biz Ankara'nın nasıl talan edildiğini sürekli söyledik. Şimdi hükümetin bir bakanı, hükümet sözcüsü bunu söylüyor” dedi.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Gürsel Tekin yaptığı açıklamada, şöyle dedi; "Sayın Arınç'ın açıklamaları, aslında bir resttir. Saray'a çekilmiş bir resttir. Sayın Arınç, 'biz kararlılıkla aldığımız kararları uygulayacağız, lütfedersek arada bir de size bilgi vereceğiz' demiştir".

Arınç'ın açıklamalarının, Bakanlar Kurulu toplantısından sonraya denk geldiğine dikkat çeken Tekin, "Sayın Arınç söylediği her cümleyi Bakanlar Kurulu'ndan sonra söylüyor. Ben bu cümleleri aynı zamanda Sayın Davutoğlu ve hükümetin cümleleri olarak kabul ediyorum" dedi.

Arınç'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki sert sözlerine de değinen Tekin, "İlk kez bir hükümet kendi belediye başkanının yolsuzluklarını kamuoyuyla paylaşmıştır. Ankara'nın parsel parsel satıldığnı itiraf etmiştir." dedi.

Tekin şöyle konuştu; "Sayın Davutoğlu umarım bunu ihbar kabul edecektir. Savcılar ihbar kabul edecektir. Bir soruşturmaya tabi tutulması gerekir. Ana muhalefet olarak da biz Ankara'nın nasıl talan edildiğini sürekli söyledik. Şimdi hükümetin bir bakanı, hükümet sözcüsü bunu söylüyor. Hatta Sayın Arınç açıklamaları sırasında, 'Bir kısım bakan arkadaşlarımız bununla muhatap olma dedi' diyor. Yani bu aynı zamanda Sayın Davutoğlu'nun, tüm hükümetin sözleridir. Sayın Arınç Hükümet  Sözcüsü olarak konuşuyor. Biz ana muhalefet olarak bu açıklamanın takipçisi olacağız."

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