Arınç: Erdoğan'la birbirimizin elini tutar, 'ya sabır' derdik

Hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile gündeme gelen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis başkanı olduğu dönemde Başbakan Tayyip Erdoğan ile askeri toplantılara katıldıklarını anlatan Arınç, "Kokteyl verilirdi. 'Bunların kokteyline katılalım da günlerini tebrik edelim' derdik. Bir masanın başında ikimiz kalırdık. Hiçbirisi yanımıza gelmezdi. Karşımızdaki masalarda yerler içerlerdi. Bize de şöyle istisha edecek şekilde bakarlardı. Bizde birbirimizin elini tutar 'ya sabır' derdik. Bugünler geçti. Bize bu hakaretleri yapanların hepsi rezil oldu. Allah bizi çok şükür bugünlere getirdi" dedi.

Arınç, "12 Eylülcülerden hesap soruluyor, 28 Şubat davası da devam ediyor. Bu yüzden 2002'den bu yana ülkemizi yönetmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür borcumuz var" diye konuştu.

AKP mensubu olduğunu belirten Arınç "Bu ülkeye yaptığımız en önemli hizmetlerden birinin asker ve sivil ilişkilerini, demokratik ülkelerde olduğu gibi normalleştirmek ve darbe dönemini kapatmak ve darbecilerden hesap sormaktır" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milli Türk Talebe Birliği Kültür Müdürlüğü'nde düzenlenen '28 Şubat ve Türkiye'de Demokratikleşme Süreci' konulu konferansta konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde tanık olduğu anları aktardı.

Radikal'in hbaerine göre, Arınç konuşmasına, ölüm yıldönümü nedeniyle Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak başladı. Dil, din ve tarih şuuru hakkında konuşan Arınç, Türkçe'nin güzel kullanılması hakkında bilgiler verdikten sonra dinin de doğru okunması ve okutulması gerekliliğine dikkat çekti.

Arınç, "IŞİD ve benzeri belaları gördükten sonra dinimizi daha ne kadar iyi öğrenmemiz gerektiğini biraz daha farkına vardım" dedi. Son bir buçuk yılında Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı olarak görev yaptığını belirten Arınç, terör örgütlerinin insan ve maddi kaynaklarının nereden ve nasıl geldiğini gördüğünü belirterek "Dinimize daha çok yapışmamız gerektiğine kanaat getirdim. Eğer İslamı iyi bilmezsek pek çok kötü akımlara kapılan gençlerimiz olabilir. Bu canlı bombalar, hayatlarını bombayla havaya uçuranlar eğer cennete gideceğim diye düşünüyorsa. Bu çarpık ve yanlış bir düşüncedir" diye konuştu.

' Anadolu Müslümanlığı'

Türkiye'nin İslamı çok güzel yaşadığını ifade eden Arınç, "Anadolu Müslümanlığı diyorlar. Tabir 'doğru mu?' bilmem ama, Anadolu'da yaşanan müslümanların amelleri bence bütün dünyada örnek olmalıdır" dedi. Selefi anlayışının Türkiye'de rağbet görmediğini belirten Arınç, "Bana gelen günlük raporlarda Türkiye'den bu örgütlere katılanların sayısı emin olun Avrupa'nın en medeni ülkelerinden katılanların sayısının en az yarısıydı" dedi.

"İftiharla söylüyorum, Cumhurbaşkanımız..."

Eskiden MGK'da askerler ve sivillerin karşılıklı oturduğunu anlatan Arınç, "İftiharla söylüyorum. Bugünkü Cumhurbaşkanımız, dünün Sayın Başbakanı, Genelkurmay Başkanı'yla verdiği bir kararla, sivil ve askeri birbirine karıştı. Kıdem sırasına göre yeni bir oturma dönemi oluşturuldu" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür borcumuz var"

AKP mensubu olarak bu ülkeye yaptıkları en önemli hizmetlerden birinin "Asker ve sivil ilişkilerini demokratik ülkelerde olduğu gibi normalleştirmek ve darbe dönemini kapatmak ve darbecilerden hesap sormaktır" diyen Arınç, "12 Eylülcülerden soruluyor, 28 Şubat davası da devam ediyor. Bu yüzden 2002'den bu yana ülkemizi yönetmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür borcumuz var" diye konuştu.

"Birbirimizin elini tutar 'ya sabır' derdik"

Meclis başkanı olduğu dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile askeri toplantılara katıldıklarını anlatan Arınç, "Kokteyl verirlirdi. 'Bunların kokteyline katılalım da günlerini tebrik edelim' derdik. Bir masanın başında ikimiz kalırdık. Hiçbirisi yanımıza gelmezdi. Karşımızdaki masalarda yerler içerlerdi. Bize de şöyle istisha edecek şekilde bakarlardı. Bizde birbirimizin elini tutar 'ya sabır' derdik. Bugünler geçti. Bize bu hakaretleri yapanların hepsi rezil oldu. Allah bizi çok şükür bugünlere getirdi" diye konuştu.

"Balans ayarı tankla tüfekle yapılmaz..."

28 Şubat döneminde Sincan'da tankları yürütenlerin 'Demokrasiye balans ayarı yaptık' açıklamalarında bulunduğunu hatırlatan Arınç, "2002 seçimleri sonuçlandığında ben de 'Demokrasilerde balans ayarı tankla tüfekle yapılmaz. Sandıkla, millet iradesiyle yapılır' demiştim" diye konuştu.

"Altın neslin delikanlısı Erdoğan..."

Arınç isimini söylemediği bir yüksek rütbeli askerin imam hatipliler hakkında olumsuz konuşmasına, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaade etmeyerek, 'Bana bak. Otur oturduğun yerde. Terbiyesizlik yapma, ben de o imam hatip lisesinin mezunu bir delikanlıyım' cevabını verdiğini söyledi. Arınç, "Bunlar yaşandı bitti. Herkes haddini bildi. Öyle ağzını açmış kocaman diliyle irtica, yobazlık, imam hatip bilmem ne... Bunları tehlike olarak gören omuzu kalabalık birine, o günün imam hatip neslinin, altın neslinin delikanlısı, 'Ağzımı açtırma benim, otur oturduğun yerde, kafamı kızdırma, gelirsem sana şöyle yaparım' diye... tutanaklardan okuyabilirsiniz" diye konuştu.

"Milli birlik ve kardeşliği tesis edeceğiz"

Terör olaylarına da değinen Arınç, "Terörle mücadelede inşallah başarılı olacağız. Ve bunlar bellerini kımıldatamayacak, başlarını kaldıramayacak bir noktaya geldikten sonra da siyasi ve toplumsal bir tedbirle de Türkiye'de yeniden milli birlik ve kardeşliği tesis edeceğiz" dedi.