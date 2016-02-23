Gül ve Arınç AKP'nin kurucuları arasında neden yok, kimler listeden çıkarıldı?

AKP’nin kuruluşunun ardından İçişleri Bakanlığı’na verilen 74 kişilik listede yer alan on üç ismin partinin internet sitesindeki kurucular listesinden çıkarıldığı ortaya çıktı. Partinin kurucuları arasında yer alan ancak partinin internet sitesinden çıkarılan isimler arasında AKP’den ihraç edilen Yaşar Yakış ve 17-25 Aralık sürecinin ardından partiden istifasını açıklayan İdris Naim Şahin de bulunuyor.

AKP, 14 Ağustos 2001 tarihinde Bilkent Oteli Konferans Salonu'nda 74 kurucu üye ve partiyi destekleyen bağımsız milletvekillerinin katıldığı bir toplantıyla kuruldu. Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından Meclis’te bağımsız olarak milletvekilliklerini sürdüren ve Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte AKP’nin dört kurucu olarak anılan isimlerden Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener kurucular listesinde yer almadı. AKP, kuruluşundan bu yana beş genel seçim ve üç yerel seçimden lider olarak çıktı. İki Cumhurbaşkanı çıkardı. Demokratik çizgiden uzaklaşıldığı yönündeki eleştiriler, 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları ve Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik operasyonlar başta olmak uzere on dört yıllık dönemde yaşananlar partinin kuruluşunda yer alan pek çok isimle de yolların ayrılmasına neden oldu.

AKP’den çeşitli sebeplerle ihraç edilen, istifa eden veya fikir ayrlıkları yaşanan isimler, hatta uzun dönem Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı’nı yürüten ve cenazesine dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, dönemin Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gibi isimlerin de katıldığı Nur Doğan Topaloğlu AKP’nin internet sitesinde yer alan kurucular listesinden çıkarıldı.

Listeden çıkarılan isimler arasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından “Partimizin kurucu üyesi Yaşar Yakış, devlet içine nüfus etmiş, ulusal güvenliğimizi tehdit eden legal görünümlü illegal yapının yayın organlarında yaptığı açıklamalar ile tüzüğümüz gereği, gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunduğu için tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi" sözleriyle ihraç istemi duyurulan Yaşar Yakış da yer aldı.

17-25 Aralık sürecinin ardından “Emniyet ve yargı personeline yapılan uygulamalar, değerlendirmeler akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır. Kuruluşunda kolay ve sevinçli bir kararla üye olduğum partimden, zor ve üzüntü veren bir kararla istifa ediyorum” diyerek istifasını açıklayan İdris Naim Şahin de internet sitesindeki listede yer almadı. İdris Naim Şahin AKP’den istifasının ardından Millet ve Adalet Partisi’ni kurmuştu.

2007 seçimlerinde milletvekili seçilen ancak 2011 yılında aday gösterilmeyen Hüseyin Tuğcu ve Mete Doğruer de kurucular listesinde yer almadı. AKP’nin internet sitesinde yer almayan kurucular şöyle:

Erdal Öner

Hüseyin Tuğcu

Mete Doğruer

İdris Naim Şahin

İsmail Tatlıoğlu

Mehmet Gazioğlu

Mehmet Nail Berzek

Mehmet Yaşar Öztürk

Mustafa Öztürk

Nur Doğan Topaloğlu

Raşit Küçük

Yaşar Yakış

Yusuf Özertürk