Arınç: İstihbarat ve güvenlikte zaaf gösterenler varsa, mutlaka gereği yapılmalı!

Son dönemde hükümete ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile gündem olan ve AKP içinde krize yol açan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısıyla ilgili istihbarat ve güvenlik zaafı olduğu mesajı verdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Arınç, "Başkent'in en merkezi yerlerinde bir süredir yaşanan terör eylemlerinde istihbarat ve güvenlik zaafı olduğu iddialarının ciddiye alınmalı ve görevlerinin ifasında zaaf gösteren makamlar varsa şayet, mutlaka gereği yapılmalıdır” çağrısı yaptı.

Arınç'ın açıklaması şöyle: